Tysk lastbilproducent styrker satsningen på forsvar med nyt globalt brand

Tirsdag 16. juni 2026 kl: 13:14

Med lanceringen af det nye globale brand Daimler Truck Defence samler virksomheden sine internationale forsvarsaktiviteter under en fælles hat og vil dermed skabe grundlaget for yderligere vækst på tværs af markeder og produktområder.









Fremover vil porteføljen - ud over køretøjer fra Mercedes-Benz Trucks - gradvist komme til at omfatte løsninger baseret på øvrige Daimler Truck-mærker og produktplatforme. Målet er at kunne tilbyde forsvarskunder verden over et bredere udvalg af militære mobilitets- og logistikløsninger.









For at understøtte væksten investerer Daimler Truck et trecifret millionbeløb i euro over de kommende år i udvikling, produktion, salg og service. Samtidig har virksomheden sat sig som mål at nå en forsvarsrelateret omsætning på 1 milliard euro i 2028.









- Forsvar er en central søjle i Daimler Trucks vækststrategi. Vi investerer målrettet i vores produktionsanlæg, udviklingen af nye løsninger samt udbygningen af vores salgs- og servicenetværk, siger Karin Rådström, der er administrerende direktør og øverste chaf for Daimler Truck.





Stigende efterspørgsel driver væksten

Daimler Truck ser forsvarsområdet som et af koncernens vigtigste vækstområder i de kommende år. Den øgede efterspørgsel efter militære mobilitets- og logistikløsninger drives blandt andet af stigende forsvarsinvesteringer i Europa og blandt NATO-landene.





Virksomheden har allerede sikret sig en række betydelige kontrakter. Blandt de seneste aftaler er en større ordre på militære logistiklastbiler til Bundeswehr, en kontrakt med de canadiske væbnede styrker om levering af mindst 1.500 logistiklastbiler i samarbejde med General Dynamics Land Systems samt en rammeaftale med de franske væbnede styrker om op til 7.000 lastbiler baseret på Mercedes-Benz Zetros-platform i samarbejde med Arquus.









Fokus på militær mobilitet og logistik

Med Daimler Truck Defence samles kompetencerne inden for militær mobilitet under én global organisation. Fokus er på løsninger, der understøtter alt fra logistik og forsyning til taktiske operationer i krævende terræn. Porteføljen omfatter blandt andet logistiklastbiler, militære transportkøretøjer og specialopbyggede taktiske platforme samt service- og supportløsninger gennem hele køretøjets levetid. Samtidig investerer Daimler Truck i fremtidige teknologier inden for autonome systemer, digitalisering og integration af ubemandede platforme.









For Mercedes-Benz Trucks betyder satsningen, at modeller som Zetros, Unimog og i stigende grad også Arocs får en tydlig og central rolle i koncernens globale forsvarsstrategi.









Første store præsentation på Eurosatory 2026

Den nye satsning bliver præsenteret på Eurosatory 2026, der er en af verdens største messer for forsvars- og sikkerhedsindustrien, og som afholdes i Paris fra i denne uge.









På messen viser Daimler Truck et bredt udvalg af militære mobilitetsløsninger, herunder køretøjer baseret på Mercedes-Benz Zetros, Arocs og Unimog. Derudover demonstreres løsninger inden for autonom teknologi, ubemandede systemer, luftforsvar samt nye digitale service- og supportløsninger. Blandt højdepunkterne er Zetros-platforme udviklet til logistiske og taktiske opgaver, integrerede dronesystemer, ubemandede køretøjer samt avancerede løsninger til luftforsvar og missionskritisk mobilitet.









De danske kunder og samarbejdspartnere får senere på året mulighed for at opleve dele af Daimler Trucks forsvarsportefølje på DALO Industry Days 2026, der finder sted onsdag 19. og torsdag 20. august i MCH Messecenter Herning. På messen vil besøgende kunne opleve udvalgte Mercedes-Benz-løsninger til militær mobilitet og logistik samt få indsigt i, hvordan Daimler Truck arbejder med driftssikkerhed, mobilitet og fremtidens forsvarsteknologier.









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