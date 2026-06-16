Dækproducent viste forskellen på sommer og vinter

KØLIG SOMMERDAG PÅ RING DJURSLAND

Tirsdag 16. juni 2026 kl: 14:28

Af: Jesper Christensen Ved 45 kilometer i timen kan der være en forskel på omkring 20 meter på, hvornår et lastvognstog på 38 ton totalvægt holder stiller - og en hastighedsforskel på 25 kilometer i timen, hvor det første holder stille og det andet stadig har et stykke vej endnu. Og ved 80 kilometer i timen kan hastighedsforskellen måske være 45 kilometer i timen.









Continental Danmark havde backup fra ingeniører fra Continental i Tyskland, som gennemførte test og lagde fakta frem.









Første demo var med et fem-akslet sættevognstog - en to-akslet trækker monteret med vinterdækkende Conti Scandinavia HS 3 på forakslen og HD 3 på trækakslen koblet under en tre-akslet trailer monteret med Conti Hybrid HT 5.









Her var den gennemsnitlige bremselængde på 44 meter.









Næste demo var med samme sættevogn, men trækkeren havde fået skiftet hjul, så den nu kørte på sommerdækkene Conti Eco HS 5 på forakslen og Conti Eco HD 5 på trækakslen.









Her var den gennemsnitlige bremselængde på 64 meter.



En forskel på 20 meter - eller lidt mere end længden på sættevognstoget.



Og hvor vogntoget første gang holdt stille efter 44 meter, kørte samme vogntog med andre dæk på trækkeren stadig 25 kilometer i timen.



Continentals ingeniør med fokus på dækfakta kunne tilføje, at hvis vogntoget havde kørt med 80 kilometer i timen ville bremselængden have været tilsvarende større - og hvor vogntoget med vinterdæk holdt stille, ville vogntoget med sommerdæk stadig køre med en hastighed på omkring 45 kilometer i timen.



Og så kan man jo selv tænke videre - hvis nu det havde været på en sneglat motorvej...











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