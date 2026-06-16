KØLIG SOMMERDAG PÅ RING DJURSLAND
Continental inviterede for nyligt transportnyhederne.dk til at deltage i et dæk-arrangement på Ring Djursland sammen med en række kunder i dag, tirsdag. På det lukkede anlæg, der både har manøvrebane og glatførerbane, var der lagt op til at markere, at kontakten med vejbanen ikke er helt lige gyldig
Ved 45 kilometer i timen kan der være en forskel på omkring 20 meter på, hvornår et lastvognstog på 38 ton totalvægt holder stiller - og en hastighedsforskel på 25 kilometer i timen, hvor det første holder stille og det andet stadig har et stykke vej endnu. Og ved 80 kilometer i timen kan hastighedsforskellen måske være 45 kilometer i timen.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
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- Dækproducent viste forskellen på sommer og vinter
- Ubalance kan udfordre stabilitet og sikkerhed
- Tysk lastbilproducent styrker satsningen på forsvar med nyt globalt brand
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Dækproducent viste forskellen på sommer og vinter
Tirsdag 16. juni 2026 kl: 14:28Af: Jesper Christensen
Continental inviterede for nyligt transportnyhederne.dk til at deltage i et dæk-arrangement på Ring Djursland sammen med en række kunder i dag, tirsdag. På det lukkede anlæg, der både har manøvrebane og glatførerbane, var der lagt op til at markere, at kontakten med vejbanen ikke er helt lige gyldig
Ved 45 kilometer i timen kan der være en forskel på omkring 20 meter på, hvornår et lastvognstog på 38 ton totalvægt holder stiller - og en hastighedsforskel på 25 kilometer i timen, hvor det første holder stille og det andet stadig har et stykke vej endnu. Og ved 80 kilometer i timen kan hastighedsforskellen måske være 45 kilometer i timen.
Continental Danmark havde backup fra ingeniører fra Continental i Tyskland, som gennemførte test og lagde fakta frem.
Første demo var med et fem-akslet sættevognstog - en to-akslet trækker monteret med vinterdækkende Conti Scandinavia HS 3 på forakslen og HD 3 på trækakslen koblet under en tre-akslet trailer monteret med Conti Hybrid HT 5.
Her var den gennemsnitlige bremselængde på 44 meter.
Næste demo var med samme sættevogn, men trækkeren havde fået skiftet hjul, så den nu kørte på sommerdækkene Conti Eco HS 5 på forakslen og Conti Eco HD 5 på trækakslen.
Her var den gennemsnitlige bremselængde på 64 meter.
En forskel på 20 meter - eller lidt mere end længden på sættevognstoget.
Og hvor vogntoget første gang holdt stille efter 44 meter, kørte samme vogntog med andre dæk på trækkeren stadig 25 kilometer i timen.
Continentals ingeniør med fokus på dækfakta kunne tilføje, at hvis vogntoget havde kørt med 80 kilometer i timen ville bremselængden have været tilsvarende større - og hvor vogntoget med vinterdæk holdt stille, ville vogntoget med sommerdæk stadig køre med en hastighed på omkring 45 kilometer i timen.
Og så kan man jo selv tænke videre - hvis nu det havde været på en sneglat motorvej...
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Dækproducent viste forskellen på sommer og vinter
- Ubalance kan udfordre stabilitet og sikkerhed
- Tysk lastbilproducent styrker satsningen på forsvar med nyt globalt brand
- Antallet af nyregistreringer er gået 15,7 procnet tilbage
- De lette blev nærmest halveret
- Transportvirksomhed i det nordlige Sverige har købt 105 batteri-elektriske lastbiler
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Lastbilchauffør overtrådte sin vigepligt
- Vognmand i Brædstrup har fået ny tre-akslet kærre med hejs
- Lastbilforhandler har åbnet for 400 kW ladeanlæg til tunge køretøjer
- Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet
- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
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