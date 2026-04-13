Langeskov-vognmand tager tre nye med gående gulv i brug
Mandag 13. april 2026 kl: 13:33Af: Redaktionen
Vognmand Morten Andersen ApS, der har hjemsted i Langeskov mellem Odense og Nyborg, har fornyligt hentet tre nye tre-akslede Knapen-trailere med walkingfloor og et rumindhold på 92 kubikmeter hos Lastas i Hedensted
Om de tre nye Knapen-trailere med walkingfloor:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt
- Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiums skillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
- Manskabslem foran
- Fjernbetjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave
- Bagdøre i alu-profiler
- Tretrins stige under bagdøre
- Kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt en tre-meter stige og stopklodser
- Almindelig rullepresenning
De nye walkingfloor-trailere, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Vognmand Morten Andersen ApS:
Vognmand Morten Andersen ApS har hjemsted i Langeskov på Fyn, har 55 ansatte, 42 lastbiler samt 45 trailere og linktrailere. Virksomheden tilbyder blidt andet container-, kran- og entreprenørkørsel, alle former for transport af pallegods, køl/frost, samt specialopgaver.
