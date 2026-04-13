Langeskov-vognmand tager tre nye med gående gulv i brug

Mandag 13. april 2026 kl: 13:33

Om de tre nye Knapen-trailere med walkingfloor:





Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Kasse-opbygning:

Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt

Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiums skillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm

Manskabslem foran

Fjernbetjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave

Bagdøre i alu-profiler

Tretrins stige under bagdøre

Kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt en tre-meter stige og stopklodser

Almindelig rullepresenning

De nye walkingfloor-trailere, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Vognmand Morten Andersen ApS:

Vognmand Morten Andersen ApS har hjemsted i Langeskov på Fyn, har 55 ansatte, 42 lastbiler samt 45 trailere og linktrailere. Virksomheden tilbyder blidt andet container-, kran- og entreprenørkørsel, alle former for transport af pallegods, køl/frost, samt specialopgaver.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.