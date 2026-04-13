Langeskov-vognmand tager tre nye med gående gulv i brug

Mandag 13. april 2026 kl: 13:33
Af: Redaktionen

Vognmand Morten Andersen ApS, der har hjemsted i Langeskov mellem Odense og Nyborg, har fornyligt hentet tre nye tre-akslede Knapen-trailere med walkingfloor og et rumindhold på 92 kubikmeter hos Lastas i Hedensted

Om de tre nye Knapen-trailere med walkingfloor:

Chassis-opbygning:
  • Opbygget på et selvbærende stålchassis
  • Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
  • Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser 

Kasse-opbygning:
  • Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt
  • Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiums skillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
  • Manskabslem foran
  • Fjernbetjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave
  • Bagdøre i alu-profiler 
  • Tretrins stige under bagdøre
  • Kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt en tre-meter stige og stopklodser
  • Almindelig rullepresenning
 
De nye walkingfloor-trailere, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Vognmand Morten Andersen ApS:
Vognmand Morten Andersen ApS har hjemsted i Langeskov på Fyn, har 55 ansatte, 42 lastbiler samt 45 trailere og linktrailere. Virksomheden tilbyder blidt andet container-, kran- og entreprenørkørsel, alle former for transport af pallegods,  køl/frost, samt specialopgaver. 





