Hobro-vognmand køber vognmandsforretning i Fjelsø

Mandag 13. april 2026 kl: 11:15

Hos Hans Jensen Transport A/S fremhæver man, at opkøbet af Fjelsø Tanktransport A/S er et naturligt skridt, da virksomheden gennem mange år har haft et et tæt samarbejde med Fjelsø Tanktransport. Samarbejdet har været afgørende for, at de to virksomheder har fundet sammen og indgået aftalen om, at Hans Jensen Transport A/S overtager Fjelsø Tanktransport A/S.









- Vi har arbejdet sammen med Fjelsø gennem mange år, og vi har altid haft stor respekt for deres måde at drive forretning på. Det er en virksomhed med sjæl, historie og stærke værdier - og vi er stolte over, at de har valgt os til at føre deres livsværk videre, siger Lars Leighton Jensen, der er direktør og ejer af Hans Jensen Transport A/S.









- Samtidigt er vi glade for, at Svend Dahl har takket ja til at fortsætte opgaven i Fjelse Tanktransport, nu i HJT regi. Svend forsætter med at service kunder og medarbejdere, siger han videre.









Hans Jensen Transport A/S i Hobro, der er er blandt de store tanktransportvirksomheder i Danmark, nærmer sig sit eget 100-års jubilæum i 2029. Med Fjelsø Tanktransport A/S' 100-års jubilæum sidste år og J. Chr. Koldkur's 100-års jubilæum i år, er vognmandsvirksomheder med mange års historie, der er samnleh i HJT-koncernen.









- Vi ser os selv som en langsigtet ejer, der bygger videre på de værdier og den kultur, der allerede er skabt. Vores ambition er ikke bare at vokse - men at udvikle og styrke forretningerne, hvor kompleksitet er nøgleordet, siger Lars Leighton Jensen.









Hos Fjelse Tanktransport A/S peger Niels Jørgen Dahl på, at det har været vigtigt at finde en løsning, hvor vores virksomheden bliver videreført med respekt for historie og værdier.









- Hans Jensen Transport A/S er den helt rigtige partner til det - både fagligt og menneskeligt, siger Niels Jørgen Dahl fra Fjelsø Tanktransport. Niels Jørgen forsætter selv med en enkelt bil i Fjelsø Autotransport, hvor han leverer sand-, grus- og containerudlejning i lokalområdet.









Integrationen af Fjelsø Tanktransport vil ske med fokus på kontinuitet, stabil drift og fortsat høj service for både kunder og samarbejdspartnere.









Lidt om Hans Jensen Transport A/S (HJT):

Hans Jensen Transport A/S er blandt de store tanktransportvirksomheder i Danmark

Virksomheden er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GMP+ og SOAS og råder over Eftco-godkendte vaskehaller til tankvognsvask

HJT har hovedkontor i Sønder Onsild ved Hobro og kan fejre 100-års jubilæum i 2029





Lidt om Fjelsø Tanktransport A/S:

Fjelsø Tanktransport blev grundlagt i 1925, beskæftiger omkring 10 medarbejdere og har hjemsted i Fjelsø sydvest for Aalestrup i Himmerland





