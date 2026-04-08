Stykgodscenter i Skive har fået ny seks nye city gardintrailere
Onsdag 8. april 2026 kl: 13:18Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt levret seks nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere med fast presenningstag til Stykgodscentret Skive A/S, der blev etableret i 1991 og i dag beskæftiger omkring 100 medarbejdere
Om de nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- To 10 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Trailerne har løftfunktion på første aksel og Tridec-tvangsstyring af bagerste aksel ved hjælp af et stang-system
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning
- Trådløst fjernbetjent Zepro-lift med en løftekapacitet på 2.500 kg med 2.000 mm liftplade
- 9.000 kg TÜV godkendt pladebund
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Indlæsningshøjde på 2.625 mm bagerst ved topklap
- LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt
Trailerne, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Stykgodscentret Skive A/S:
Stykgodscentret Skive A/S blev etableret i 1991 og har id ag omkring 100 medarbejdere. Virksomheden beskæftiger sig med dag-til-dag transport af stykgods og partigods, samt kølevarer og frostvarer i hele Danmark. Stykgodscentret Skive A/S råder derudover over 6.500 kvadratmeter lager med 2.800 pallepladser. Lageret er godkendt til opbevaring af fødevarer og foder. Virksomheden har også et lagerhotel, der er godkendt til økologiske fødevarer og emballage.
- Styringen af udbygningen af elnettet er meget utilfredsstillende
- Affaldsvirksomheder inviterer inden for på deres anlæg
- Tip-trailer har tvangsstyret bagerste aksel
- Bygherrer går sammen om fælles digitale spilleregler for infrastruktur og anlæg
- Producent af elektriske varebiler har stadig dieselbiler på programmet
- Asfaltarbejde på motorvej ved Horsens vil påvirke trafikken frem til juli
- Dansk kranproducent har lanceret ny kran til byarbejde
- Nyt samarbejde skal øge virksomheders mulighed for at få arbejdskraft
- Synsvirksomhed ruster sig til nye syn af opbyggede køretøjer
- Transport bidrager til vækst i serviceproduktionen
- MAN Truck & Bus Danmark er nu en del af Semler Gruppen
