Stykgodscenter i Skive har fået ny seks nye city gardintrailere

Onsdag 8. april 2026 kl: 13:18

Om de nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

To 10 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Trailerne har løftfunktion på første aksel og Tridec-tvangsstyring af bagerste aksel ved hjælp af et stang-system





Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Trådløst fjernbetjent Zepro-lift med en løftekapacitet på 2.500 kg med 2.000 mm liftplade

9.000 kg TÜV godkendt pladebund

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Indlæsningshøjde på 2.625 mm bagerst ved topklap

LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt

Trailerne, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Stykgodscentret Skive A/S:

Stykgodscentret Skive A/S blev etableret i 1991 og har id ag omkring 100 medarbejdere. Virksomheden beskæftiger sig med dag-til-dag transport af stykgods og partigods, samt kølevarer og frostvarer i hele Danmark. Stykgodscentret Skive A/S råder derudover over 6.500 kvadratmeter lager med 2.800 pallepladser. Lageret er godkendt til opbevaring af fødevarer og foder. Virksomheden har også et lagerhotel, der er godkendt til økologiske fødevarer og emballage.

