Dansk kranproducent har lanceret ny kran til byarbejde

Onsdag 8. april 2026 kl: 11:51

HMF's nye kran med navnet Urban 1950Z har en rækkevidde på op til 9,5 meter. I følge specifikationerne, som HMF angiver på sin web-side, kan kranen løfte 1.650 kg 9,4 meter ude.









Urban 1950Z har et kompakt design, der gør opbygningen af lastbilen enkel. Med rækkevidden på op til 9,5 meter har kranen en kapacitet og fleksibilitet, så den kan bruges i bymæssige sammenhænge til løfteopgaver, hvor der ikke er behov for større eller dyrere kranmodeller.





Kranen er optimeret til opgaver som affaldshåndtering, containerløft og materialeflytning.









Lidt om den nye HMF Urban 1950Z:

