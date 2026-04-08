Dansk kranproducent har lanceret ny kran til byarbejde
Onsdag 8. april 2026 kl: 11:51Af: Redaktionen
Kranproducenten HMF, der har hovedsæde i Højbjerg i den sydlige del af Aarhus, har lanceret en ny kran udviklet til lastbiler, der først og fremmest arbejder med mindre løfteopgaver i byer - eksempelvis affaldshåndtering, containerløft og transport af materialer
HMF's nye kran med navnet Urban 1950Z har en rækkevidde på op til 9,5 meter. I følge specifikationerne, som HMF angiver på sin web-side, kan kranen løfte 1.650 kg 9,4 meter ude.
Urban 1950Z har et kompakt design, der gør opbygningen af lastbilen enkel. Med rækkevidden på op til 9,5 meter har kranen en kapacitet og fleksibilitet, så den kan bruges i bymæssige sammenhænge til løfteopgaver, hvor der ikke er behov for større eller dyrere kranmodeller.
Kranen er optimeret til opgaver som affaldshåndtering, containerløft og materialeflytning.
Lidt om den nye HMF Urban 1950Z:
- Kompakt design for nem manøvrering i trange byområder
- Stærk og pålidelig ydeevne med en rækkevidde på op til 9,5 meter
- Optimeret til affaldshåndtering, containerløft og materialetransport
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!