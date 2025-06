Vognmand i Hirtshals bliver en del af svensk genbrugskoncern

Onsdag 25. juni 2025 kl: 10:50

Af: Redaktionen Susanne Gravgaard, logistikansvarlig i region Vest i Stena Recycling, og Per Ørum Jensen fra vognmandsfirmaet Per Ørum Jensen A/S. (Foto: Stena Recycling)

Med købet af vognmandsfirmaet Per Ørum Jensen A/S med tilhørende cirka 400 kunder kan Stena Recyckling styrke sin tilstedeværelsen i Nordjylland, hvor virksomheden fra tirsdag i næste uge er placeret fire steder. Ud over Hirtshals er det Hjørring, Frederikshavn og Nørresundby.









Per Ørum Jensen har valgt at sælge sin virksomhed og livsværk til Stena Recycling for at sikre, at virksomheden kan leve videre med de rette værdier og muligheder for virksomhedens kunder. Per Ørum har lagt vægt på data, bæredygtighed og totalløsninger som afgørende faktorer for salget til Stena Recycling.









- Det har været en stor beslutning at sælge mit livsværk, men jeg er overbevist om, at Stena Recycling er det rette valg for både virksomheden og vores kunder, da vi deler et klart værdifælleskab. For kunderne betyder det et fortsat fokus på kvalitet og god behandling, og at vi nu kan tilbyde endnu mere service inden for data, bæredygtighed og totalløsninger. Jeg er stolt af det, vi har opnået, og jeg glæder mig til den fortsatte rejse, nu som en del af Stena Recycling, siger Per Ørum Jensen.









Hos Stena Recyckling betegner man opkøbet af virksomheden i Hirtshals som en vigtig milepæl i selskabets fysiske tilstedeværelse i Vendsyssel, der er den nordligste del af Nordjylland.









- Opkøbet af vognmandsfirmaet Per Ørum Jensen A/S er en strategisk vigtig beslutning for Stena Recycling. Med denne udvidelse styrker vi vores tilstedeværelse i Nordjylland og sikrer, at vi kan tilbyde endnu bedre løsninger til vores kunder. Per Ørum har opbygget en stærk virksomhed baseret på loyalitet og gode værdier - et oplagt match til vores vision for fremtiden, som Per Ørum også deler, siger Søren Ladefoged Sørensen, der er regionsdirektør Vest i Stena Recyckling.









Han peger på, at vognmandsfirmaet i Hirtshals matcher Stena Recyclings opkøb af MV Farligt Affald i Hjørring. Stena Recyckling får med opkøbet mulighed for selv at behandle farligt affald samt olie/vand.









- Udvidelsen giver os mulighed for at forbedre vores tilførsel af materialer, især inden for farligt affald, og herved sikre, at vi kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger på markedet. Opkøbet vil styrke vores position i regionen inden for farligt affald, påpeger Brian Rosenkrantz, der er produktionsleder for farligt affald i Hjørring.









Som en del af aftalen vil Per Ørum og hans team fortsætte deres daglige arbejde i Hirtshals - blot med et Stena Recycling-skilt uden for kontoret. Stena Recycling peger på, at Per Ørum Jensen fortsat vil spille en vigtig rolle de kommende tre år.













Lidt om Stena Recycling:

Stena Recycling er en genvindingsvirksomhed og partner til at udvikle bæredygtige cirkulære løsninger for alle typer af virksomheder

Virksomheden har medarbejdere og faciliteter i syv lande

Stena Recycling er en del af den svenske Stena-koncern der eksempelvis også omfatter Stena Line





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.