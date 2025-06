Hastigheden bliver automatisk tilpasset i forudbestemte områder

SIKKERHEDSINITIATIV:

Tirsdag 10. juni 2025 kl: 13:36

Af: Redaktionen

Volvo Trucks forklarer, at den enkelte transportvirksomhed ved hjælp af Safety Zones kan indstille fartsgrænser for hver enkelt lastbil, som så bliver aktiveret, når den kører ind i et foruddefineret geografisk område. Teknologien, der er også er kendt som "geofencing", begrænser lastbilens hastighed til den forudindstillede maksimale hastighed, når den kører i det forudbestemte område - og når den kører ind i området, sørger systemet for at tage farten af lastbilen.









- Med denne service kan en transportvirksomhed sikre, at lastbilens hastighed holdes lav - eksempelvis i en havn eller på et logistikcenter, eller i områder med mange mennesker og trafik, der bevæger sig rundt, som travle bycentre og omkring skoler, siger Johan Rundberg, der er produktchef hos Volvo Trucks.









Rent praktisk kan kørselslederen i virksomheden definerer de forskelle geografiske områder, hvor han vil lægge en automatisk hastighedsbegrænsing ind, på et digitalt kort og bestemme, hvilke af virksomhedens lastbiler, fartsbegrænsnigen skal gælde. Chaufføren i den enkelte lastbil vil se på instrumentbrættet, at han eller hun er i en zone med hastighedsbegrænsning, og hvad den maksimale hastighed er.









Safety Zones er en abonnementservice og en del af Volvo Connect, Volvo Trucks' grænseflade for digitale services til alle kunder. I Volvo Connect-portalen vil kørselslederen modtage en meddelelse, hver gang en af virksomhedens lastbiler kører ind eller ud af et område, hvor virksomheden har ønsket at begrænse den maksimale hastighed. Han vil også på en meddelelse, hvis chaufføren overskrider den maksimale hastighed.









Safety Zones er tilgængelig på Volvo Trucks' tunge lastbiler Volvo FH, FM og FMX Euro 6 - både med forbrændingsmotorer og med el-motorer produceret senere end efteråret 2022. Den nye Volvo FM Low Entry, der er en lastbil, som kun kommer med elektrisk drift og som er særligt velegnet til trafik i byområder, vi også kunne kobles på det nye system.









Servicen er tilgængelig fra juni 2025 for nye lastbiler og fra september for eksisterende lastbiler.









Om Safety Zones:

Safety Zones er en tjeneste i Volvo Connect, Volvos digitale serviceplatform, der kombinerer køretøjspositionering med hastighedsgrænser fastsat for specifikke zoner på et digitalt kort

Telematikenheden i lastbilen sender sin GPS-position og modtager instruktioner fastsat af en kørselsleder

Tilpassede hastighedsgrænser kan indstilles fra 20 km/t og derover. Hver enkelt lastbil kan håndtere op til 300 aktive områder med forudindstillet højeste hastighed

Tjenesten indstiller og begrænser automatisk fartpiloten til den maksimalt definerede hastighed i området

Volvo Connect Positionerings-tjenesten er en forudsætning for brug af Safety Zones

Safety Zones er tilgængelig på Volvo Trucks' tunge lastbilserier FH, FM og FMX med Euro 6-motorer samt lastbiler med elektriske drivliner produceret senere end efteråret 2022





Sådan virker Volvo Trucks Safety Zones:

Når lastbilen kører ind i en zone, tilpasser systemet automatisk hastigheden til den indstillede hastighedsgrænse. Chaufføren får besked via instrumentpanelet

Af sikkerhedsmæssige årsager kan chaufføren tilsidesætte hastighedsgrænsen ved at give gas med speederen

Hvis chaufføren har aktiveret fartpiloten, kan hastigheden ikke indstilles til en højere hastighed end den fastsatte maksimale hastighed i zonen

Hændelser vedrørende indkørsel, udkørsel, tilsidesættelser og hastighedsovertrædelser meddeles til den flådeansvarlige ved hjælp af notifikationer i Volvo Connect





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.