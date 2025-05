Tre franske er sendt til Vejbæk ved Padborg

Onsdag 21. maj 2025 kl: 12:17

Af: Redaktionen De tre Renault T High 480 6x2 pusher-trækkere er leveret med motorer på 480 hk med turbo compound-teknologi, CMS kamera-sidespejle, Optidriver automatisk gearkasse, Optibrake+ motorbremse, Alcoa Dura-Bright alufælge, LED-lygter for og bag - plus en del mere.Bilerne er solgt af Ole Jacobsen fra Skifter Lastbil A/S i Aabenraa og klargjort hos Skifter Lastbil A/S i Padborg.