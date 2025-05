Myndigheder i Frankrig og Spanien har beslaglagt 26 ton ulovlige plantebeskyttelsesmidler

Fredag 16. maj 2025 kl: 13:59

Kriminelle benytter lovlige transportvirksomheder



Af: Redaktionen Udbyttet af det ulovlige salg blev på over fem millioner euro - godt 37 millioner kroner.Ifølge Europol var de anholdte involveret i miljøkriminalitet, hvidvaskning af penge og dokumentfalsk. De havde siden 2020 benyttet forretningsstrukturer og koordinerede en forsyningskæde for ulovlige plantebeskyttelsesmidler baseret i Italien, Portugal og Spanien.Efterforskningen blev ledet af Guardia Civil i Spanien. På grund af kompleksiteten af det kriminelle netværk blev politioperationen udført i to faser - den første mellem juni 2024 og januar 2025 med støtte fra franske myndigheder, og den anden mellem juni 2024 og januar 2025 med støtte fra italienske myndigheder.Europol fremhæver, at efterforskningen afslørede en ny kriminel tendens baseret på brugen af koordinerede strukturer og ulovlige forsyningskæder til distribution af uautoriserede produkter, enten fordi de er udløbet, ikke er registreret eller mangler den nødvendige autorisation.De mistænkte brugte falske dokumenter til at introducere de ulovlige produkter på markedet, ofte forklædt som gødning eller motorolier. De camouflerede også containere med ulovlige produkter og brugte udenlandske banker til transaktioner for at gøre deres operationer sværere at spore.I forbindelse med sagen om de ulovlige plantebeskyttelsesmidler anfører Europol, at over 85 procent af de kriminelle organisationer benyttet lovlige virksomheder til transport af ulovlige varer, udvide deres indflydelse og, som i dette tilfælde, hvidvaske udbyttet af kriminalitet. Problemet er kendt i alle EU-medlemsstater og andre regioner verden over.