Fotovogn tog billeder af fartglade bilister - en lastbilchauffør risikerede sit kørekort

Fredag 16. maj 2025 kl: 10:13

Af: Redaktionen

På Karlstrup Strandvej i Karlslunde holdt en ATK-bil mellem klokken 9.23 til 12.00, hvor der passerede 414 biler. Man må køre 50 km/t på strækningen, og langt Midt- og Vestsjællands Politi konstaterede, at de fleste kørte pænt. Ni ud af de 414 bilister, der passerede foto-vognen, blev blitzet. En bilist skilte sig ud, da han blev målt til at køre 97 km/t, så han står til en mærkbar bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.





I Store-Merløse holdt en ATK-bil på Bonderupvej mellem klokken 06.30-12.30. Her er det tilladt at køre 60 km/t, men mange har tidligere kørt for stærkt her. En målrettet hastighedsindsats på strækningen har medført, at de fleste er begyndt at lette foden fra speederen.





Ved dagens måling passerede alt ca. 900 biler og 20 bilister blev blitzet. To kørte til et klip og en enkelt lastbilchauffør står til at miste kørekortet betinget, da han blev målt til at køre 89 km/t. Tunge køretøjer skal kun overskride hastigheden med 40 procent, før det koster chaufføren en betinget frakendelse.





