Transportvirksomhed i Næstved er endt som konkursbo

Mandag 5. maj 2025 kl: 12:06

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at advokat Søren Storgaard, der har adresse Bag Haverne i Køge, er udpeget som kurator.





Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 1. maj.









Et opslag i CVR-registeret viser, at L og N Transport ApS med CVR-nummer 44001799 og adresse på Daddelvej i Næstved var ejet og drevet af Laith Issam Silberg Mikha, der trådte ud af virksomheden i forbindelse med, at virksomheden blev taget under likvidation i februar sidste år.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.