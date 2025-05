Skibsofficerer kan få ny overenskomst

Torsdag 1. maj 2025 kl: 15:21

Af: Redaktionen Aftalerne dækker skibene i Danske Rederiers Afdeling B - tidligere overenskomstområde DRO 1, hvilket er de større skibe i DIS fra rederier som eksempelvis Maersk, DFDS og Torm.Forliget rummer også forbedringer af de sociale vilkår som for eksempel øget forældreorlov og ret til selvbetalte børnebørns omsorgsdage. Parterne er også enige om, at de enkelte organisationers talsmænd modtager et vederlag fra arbejdsgiveren for opgaven. På uddannelsessiden bliver E-learning en del af kursusbestemmelserne.Overenskomstforliget for officererne er forhandlet på plads af Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening, der også denne gang har samarbejdet og forhandlet sammen.- Forhandlingerne med Danske Rederier har ikke været uden udfordringer og har i flere omgange været tæt på sammenbrud og genstart, lyder det fra Ole Philipsen, der er formand for Metal Maritime.- Samarbejdet med Maskinmestrenes Forening kan jo snart fejre mange års jubilæum, og igen i år har det vist sit værd. Når vi sidder der fra begge organisationer, er Danske Rederier uden mulighed for at spille os ud imod hinanden, når forhandlingerne virkelig strammer til og der skal findes en vej væk fra sammenbrud, siger han videre.Maskinmestrenes Forening deler vurderingen fra Metal Maritime.- Som to selvstændige fagforeninger har vi hver vores prioriteringer, og det kræver naturligvis både koordinering og lydhørhed at forhandle sammen. Men styrken ved at samarbejde er langt større end ved at gå enegang, siger sekretariatschef i Maskinmestrenes Forening, Kaare Lund Nielsen, og tilføjer:- Forhandlingerne har fundet sted i en tid præget af trusler om toldkrig og tilbagegang i verdenshandlen, og vi blev blandt andet opfordret til at udvise løntilbageholdenhed. Det har vi i fællesskab afvist. Erfaringen viser, at når krisen er ovre, udebliver belønningen - rederiernes hukommelse er desværre ofte kort.Fra begge organisationer udtrykkes tilfredshed med forhandlingsresultatet.- Som forliget ligger nu, er vi tilfredse med indholdet. Det måler sig med de øvrige opnåede overenskomstresultater med lønstigninger over den treårige periode på 10,1 procent, bemærker Ole Philipsen.Forliget skal til godkendelse Forliget skal nu til vurdering i de kompetente forsamlinger herunder hos såvel Danske Rederier som hos Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime.Hvis en af parterne forkaster forliget, skal forhandlerne i gang igen.Hovedoverenskomsterne danner grundlag for den lange række af særoverenskomster, som organisationerne har på overenskomstområdet DRA - afd. B. Det er ved forhandlingerne om særoverenskomsterne, de tilpasses og justeres, så de passer ind til det enkelte rederi, dets skibstyper og arbejdsområder.