Kørende lastbil ramte en holdende

Torsdag 1. maj 2025 kl: 11:27

Af: Redaktionen Ifølge Nordsjællands Politi påkørte en 49-årig mand fra Næstved, der var chauffør en lastbil, en anden lastbil ført af en 49-årig mand fra Frederikssund, som holdt stille i siden af vejen på grund af et sprunget dæk.Begge chauffører blev kørt til hospitalet til tjek. Fjordlandsvej var spærret i flere timer og blev først helt genåbnet omkring klokken 21.00.Fjordlandsvej er den fire-sporede motortrafikvej med tilhørende højbro, der går over Roskilde Fjord. Vejen går fra syd for Frederikssund til Landerslev i Hornsherred og er en del af Rute 53 og er 9,5 kilometer lang.