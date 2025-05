Trafikselskab åbner for ekstra kørsel til arrangementer

Onsdag 30. april 2025 kl: 15:12

Af: Redaktionen

Ekstrabusserne på linie 18 kører direkte mellem Park Allé og Tivoli Friheden to timer før og to timer efter koncerterne. Dermed kan koncertgæsterne lade bekymringer om parkeringsplads, bilkøer og en eventuel alkoholpromille blive på hattehylden









Tiltaget med ekstrabusser startede som et pilotforsøg i 2023 på bestilling af Aarhus Kommune, der ønskede at undersøge, om ekstra busafgange kunne motivere koncertpublikum til i højere grad at bruge kollektiv trafik til byens arrangementer.









- Det er vigtigt, at den kollektive transportform er et reelt og fleksibelt alternativ, hvis vi skal have passagererne til at vælge den til , siger Nicolaj Bang (K), rådmand, Teknik og Miljø.









- Derfor er meget positivt, at så mange har fået øjnene op for, at det er både trygt og nemt at tage bussen både til og fra koncerterne i Friheden. Det er også oplagt, at vi samarbejder med arrangørerne af andre større arrangementer, så man som deltager ved, at det er let at komme frem og tilbage, når man tager bussen, siger han videre.









Transport som en ekstra service

I 2024 benyttede 61.812 ekstra passagerer Midttrafiks busser til koncerter i Tivoli Friheden. Tiltaget viste sig ikke kun at være en succes for gæsterne, men også økonomisk rentabelt for Aarhus Kommune, der finansierer ekstrabusserne.









- Vi oplever generelt både i og uden for Aarhus, at kunderne tager godt imod tilbuddet om nem og sikker kørsel til arrangementer. Det er rigtig positivt, at vi på den måde får flere til at rejse med kollektiv trafik. Vi håber derfor, at flere arrangører vil tænke transport ind i et samlet tilbud til gæsterne fremadrettet, siger Midttrafik's direktør Lars Berg, der glæder sig over succesen med kørsel til arrangementer.









Ekstrabusser til alle koncerter

Ekstrabusserne på linie 18 kører direkte fra Park Allé i Aarhus Midtby til Tivoli Friheden i Aarhus' sydlige bydel tæt ved byens store stadien, der er under ombygning, og retur igen efter koncerten. Første Fed Fredag-koncert var i påsken og der vil være ekstrabusser i forbindelse med koncerter i Tivoli Friheden hen over foråret og sommeren.









Ud over ekstrabusserne til koncernerne i Tivoli Friheden i Aarhus bliver der indsat ekstrabusser eller ekstra letbaneafgange i forbindelse med følgende arrangementer i 2025:

Northside 5. til 7. juni

Aarhus Halvmarathon 15. juni

ABC Beach Party 12. juli

Grøn Koncert 19. juli

Smukfest 3. til 10. august

Alle AGF-kampe på Ceres Park Vejlby





