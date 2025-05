Elektriske lastbiler kan lades op syd for Randers - og chaufførerne i nærliggende madsteder

Onsdag 30. april 2025 kl: 11:14

Af: Redaktionen

Den nye ladestation er placeret ved OK’s eksisterende truckstation i industriområdet, hvor der er adgang til faciliteterne for både syd- og nordgående trafik samt trafikken til og fra Djursland.









Ladestanderen i Sdr. Borup er en del af OK’s voksende ladenetværk for tung transport, hvor OK har etableret en ladestander med to udtag i Taulov på Europavej 6, og der er planer om en række andre nye ladestationer rundt om i landet.









- Vi ser en klar udvikling i markedet, hvor flere aktører investerer i el-lastbiler. Derfor arbejder vi på at kunne understøtte kundernes stigende behov for opladning på farten, siger OK's markedschef for transportområdet, Søren Graversen.









Det er OK's datterselskab GodEnergi A/S, der designer, udvikler og bygger OK's ladestationer til tung transport.









Fakta om ladestationen i Sdr. Borup:

Ladestationen ligger på Engelsholmvej 45 i Sdr. Borup syd for Randers

Der er opført én ladestander med to ladeudtag, så to lastbiler kan lade samtidigt

Ladestanderen har en ladeeffekt på 400 kW i alt

Chauffører kan tanke energi med mad og drikke kan hentes hos Burger King og 7-Eleven, der ligger tæt på

