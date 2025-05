Bedre forhold for cyklister gavner også den kollektive transport

Onsdag 30. april 2025 kl: 13:22

Af: Redaktionen

Cyklistforbundets kampagne - Vi cykler på arbejde - har gennem 28 år opfordret til, at man tager cyklen til arbejde. En kampagne, som Movia i flere år har bakket op om, men hvor trafikselskabet i år har valgt at gå skridtet videre og blive officiel ambassadør.









- Vi ser cyklen som en naturlig del af fremtidens bæredygtige transport. Sammen med Cyklistforbundet ønsker vi at gøre det lettere for danskerne at kombinere cyklen med kollektiv transport - både for at løse de stigende trængselsproblemer på vejene, men i høj grad også for miljøets skyld, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation hos Movia.









Kombinationen af cykel og kollektiv transport styrker mobiliteten

Movia har indført tydelige tiltag, der skal gøre det lettere at kombinere cyklen med den kollektive transport. Det er eksempelvis blevet gratis at tage cyklen med i bussen, og i samarbejde med en række kommuner har Movia også opgraderet cykelparkeringerne ved en lang række busstoppesteder med overdækket parkering med flere pladser og bedre mulighed for at låse en cykel - alle sammen tiltag, der skal gøre skiftet mellem cykel og bus eller tog enklere.





Hos Movia mener man, at potentialet kan udnyttes mere, og derfor har trafikselskabet meldt sig på banen som ambassadør for kampagnen - Vi cykler på arbejde.









- Vi er rigtig glade for, at Movia har sagt ja til at arbejde for mere cyklisme. Når vi samarbejder om at gøre det så let som muligt at kombinere cykel og kollektiv transport, kan vi forhåbentlig komme den stigende trængsel til livs og kan motivere endnu flere danskere til at tage cyklen enten hele vejen eller til et trafikknudepunkt, siger Kenneth Øhrberg Krag, der er direktør i Cyklistforbundet.









Om at cykle på arbejde: Samfundsgevinsten ved at erstatte én kilometer i bil med én kilometer på cykel er 8,39 kroner

Sidste år deltog 57.484 i "Vi cykler på arbejde". Der blev sammenlagt tilbagelagt over 9,8 millioner kilometer

Movia har siden 2022 tilbudt gratis cykelmedtag i busser

I en undersøgelse fra 2023 foretaget af Epinion for Movia svarer 42 procent, at de enten er positivt eller meget positivt stemt over for muligheden for at kunne tage cyklen med i busserne

