Kranproducent løftede en driftresultat på 58 millioner kroner hjem sidste år

Fredag 2. maj 2025 kl: 11:14

Af: Redaktionen - Selvom markedet har ligget på et lavt niveau, har vi fastholdt vores driftsresultat. Vi har tilpasset vores forretning til markedsvilkårene og været tæt på vores kunder, siger Mikkel Andersen, der er administrerende direktør for HMF Group.- Markedsudsving ser ud til at være blevet det nye normale, så vores evne til at omstille os hurtigt er noget, vi vil styrke endnu mere fremadrettet, siger han videre.Med de første tegn på bedring i markedet, forventer ledelsen hos HMF, at anden halvdel af 2025 vil byde på nye muligheder.- Vi tror på vores plan. Vi tror på de investeringer, vi har sat i gang. Og vi tror på, at de tiltag, vi har taget, vil begynde at give resultater i anden halvdel af året, siger Mikkel Andersen og påpeger, at HMF Group sidste år frigjorde kapital og satte vigtige initiativer i gang for at gøre koncernen klar til vækst.- Nu er vi klar til at handle, siger han.HMF har haft fokus på at forbedre skalerbarhed og øget effektivitet. Virksomheden har optimeret arbejdskapitalen og geninvesteret strategisk i initiativer, der kan sikre vækst fra udvidelse af markedsnærværet både lokalt og internationalt til styrkelse af kundeforhold og service.Selvom HMF's omsætningen faldt en smule, holdt virksomheden fast i kursen - og fastholdt med koncernens egne ord "...en slank, sund forretning med et proaktivt mindset. HMF går ind i 2025 i en stærkere position - økonomisk styrket, operationelt agil og klar til vækst - med ambitionen om at passere milliardgrænsen".- Vi trækker i de rigtige håndtag for at skabe vækst. Vi ved, at markedet er derude, og vi har tænkt os at tage vores del, understreger Mikkel Andersen.- Vi har tillid til vores plan, vi handler målrettet – og vi tror på, at det at være tæt på vores kunder, gør forskellen.I år kan HMF markere virksomhedens 80-års jubilæum. Som en del af jubilæet åbner HMF sit nye Customer Experience Center i Galten og fortsætter med at styrke sin tilstedeværelse på nøglemarkeder.Ud over de kommercielle tiltag fortsatte HMF Group sit fokus på social ansvarlighed sidste år, hvor virksomheden donerede hospitalsudstyr til en værdi af 6,6 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital med et ønske om at gøre en positiv forskel, - også uden for forretningen.Interesserede kan se HMF Group A/S' årsregnskab