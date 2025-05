Lufthavn får lynladere til taxier og personbiler

Fredag 2. maj 2025 kl: 10:48

Af: Redaktionen Den nye lynladepark ved Aalborg Lufthavn vil imødekomme det stigende antal elbiler, der kører til og fra lufthavnen. Ladeparken vil blive placeret i lufthavnens nærområde for at sikre nem adgang for rejsende og de taxi-chauffører, der har deres daglige gang i lufthavnen. Hertil kommer, at lynladeparken vil blive placeret med nem adgang fra den kommende tredie limfjordsforbindelse.Lynladerne er på 400kW og kan derfor lade el-biler hurtigere op, end det kan ske ved de fleste andre eksisterende ladeparker. Det kommer både taxic-hauffører og private bilister til gode. Samtidig understøtter ladeparken det hastigt stigende antal elbiler, der i dag kører på vejene i Nordjylland. 57 procent af alle nyregistrerede biler i Nordjylland sidste var el-biler, hvilket var omkring seks procentpoint over landsgennemsnittet.