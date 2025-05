Generationsskifte betød skifte til nye ejere

Fredag 2. maj 2025 kl: 12:03

Af: Redaktionen Hos DitoBus peger man på, at opkøbet er et vigtigt strategisk skridt, der forøger selskabets aktiviteter inden for minibuskørsel betydeligt og styrker virksomhedens samlede position i markedet.VBTs administrerende direktør direktør Stephen Jespersen øger i forbindelse med handlen sin ejerandel i VBT og ejer herefter 25 procent af VBT.Med opkøbet følger knap 100 medarbejdere og en flåde på omkring 80 minibusser. VBT har gennem en lang årrække varetaget større og mindre minibus-opgaver og har været kendt som en specialiseret leverandør af alle former for servicekørsel med minibusser.- VBT's ejerkreds stod over for et generationsskifte, og vi er glade for, at VBT's bestyrelse kontaktede os. Vi har set op til VBT gennem mange år og betragter VBT som en meget dygtig minibusoperatør, siger direktør i DitoBus, Ib Gregers Boers, og fortsætter:- De seneste år har været sværere, men i bund og grund er VBT en stærk spiller, og vi ser frem til at få så dygtig et medlem i familien og styrke vores samlede minibusforretning. Vores fælles fremtid skaber strategiske muligheder, som vil betyde, at vi kan løfte flere kørselsopgaver, gennemføre spændende udviklingsprojekter og levere den bedste kvalitet til vores kunder.Stephen Jespersen, der fortsætter som administrerende direktør i VBT A/S peger på, at man hos DitoBus besidder de rette værdier og ambitioner.- Det er en fornøjelse at blive en del af DitoBus, som besidder de helt rette værdier og ambitioner - og som med øje for fremtiden har engageret en dygtig næste generation. Jeg glæder mig til at være med på den fælles rejse fremad og opad - som den dygtigste operatør inden for minibuskørsel i Danmark, siger Stephen Jespersen.Opkøbet er i tråd med DitoBus' strategi om vækst gennem partnerskaber og skal sikre fortsat høj kvalitet, lokal forankring og øget kapacitet.

Om DitoBus Gruppen A/S:

Grundlagt: 1950

Antal medarbejdere: Ca. 1.000

Antal busser: Ca. 450

Omsætning 2024: ca. 700 millioner kroner





Om VBT A/S:

Grundlagt: 1987

Antal medarbejdere: Ca. 100

Antal minibusser: Ca. 80

Omsætning 2024: Ca. 100 millioner kroner

Billedet øverst:

Fra venstre: Ib Gregers Boers (DitoBus), Niels Gregers Boers (DitoBus), Stephen Jespersen (VBT), Øjvind Andersen Clement (DitoBus), Sofie Boers (DitoBus), Jan Slothuus (DitoBus), Alexander Bottelet (VBT), Andreas Boers (DitoBus). (Foto: DitoBus)





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.