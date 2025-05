Kranproducent fra det sydlige Aarhus etablerer eget datterselskab i Spanien

Torsdag 1. maj 2025 kl: 11:06

Af: Redaktionen Hos HMF peger man på, at man ved at etablere sig i Spanien med eget datterselskab kan komme tættere på kunder, forbedre servicen og udbygge forhandlernetværk i hele landet.





HMF betegner det som et vigtigt skridt i kranproducentens internationale vækststrategi og understreger intentionen om at være til stede lokalt.







HMF har i knap 30 år samarbejdet med Eurogruas, der har været importør af HMF-kraner til kunder i Spanien.









Ved at have sit eget datterselskab i Spanien får HMF mulighed for i højere grad selv at drive og udvikle sine aktiviteter på det spanske marked med bedre tilpasning til lokale behov og større fleksibilitet i forhold til den daglige drift.







HMF’s nye spanske datterselskab - HMF España - bliver et selvstændigt datterselskab og dermed søsterselskab til HMF’s øvrige datterselskaber i Danmark, Norge, England og Tyskland.



