Plusbussen i Aalborg er populær

PASSAGERTAL:

Mandag 14. april 2025 kl: 11:26

En bus med mange plus'er



Flere afgange og flere busser

Af: Redaktionen Aalborg Kommune oplyser, at passagertallet efter de første 12 måneder er steget med godt 25 i forhold til den tidligere kollektive transport på samme rute. I 2024 rejste knap 3,8 millioner med Plusbus-forbindelse, der forbinder det vestlige Aalborg med Væddeløbsbanen via midtbyen til Hospitalsbyen i øst, er 12 kilometer lang, har 22 stop og hele turen tager omkring 34 minutter.- Plusbussen er rigtig populær, og flere og flere hopper på. I dag har Plusbussen ca. 13.500 passagerer på hverdage - og nogle dage rejser over 16.000 med. For at kunne følge med efterspørgslen udvider vi med flere afgange og indsætter flere Plusbusser. Dermed bliver den kollektive trafik endnu mere grønt kørende, siger borgmester Lasse Frimand Jensen (S).På strækningen fra busterminalen til universitetet kører Plusbussen i sin egen bane - kun for busser. Samtidig har den grøn fortrinsret i kryds med lysregulering. Det betyder, at Plusbussen kommer hurtigere frem end bilerne og har færre forsinkelser. Det betyder, at der især i myldretiden er tid at spare ved at lade bilen stå og tage Plusbussen, hvis man skal på tværs af Aalborg mellem vest og øst. Busserne på plus-ruten kører med et interval på 7,5 minutter til universitetet.Anna Aaen (EL), der er rådkvinde i Klima og Miljø og har ansvaret for den kollektive trafik i Aalborg Kommune, glæder sig, over at 25 procnet af Aalborgs buspassagerer tager Plusbussen. Hun peger også på, at den også er en fordel for byens mange bløde trafikanter.- Vi ved, at byens borgere og besøgende nyder, at den el-drevne bus hverken støjer eller forurener. Desuden fylder den mindre i bybilledet end det tilsvarende antal biler, hvor der ofte kun sidder én person i hver. Dermed bliver der mindre trængsel på vejene for bilister og større trafiksikkerhed for cyklister og gående. Plusbussen bidrager altså både til et roligere og sundere bymiljø med færre partikler, siger rådkvinden.Også bussernes økonomi går næsten i plus. Søren Kusk, der er formand for Nordjyllands Trafikselskab (NT) og medlem Klima- og Miljøudvalget, peger på, at billetindtægterne dækker omkring 95 procent af udgifterne.- Det gælder alle ugens dage - også i weekenden - morgener og aftener. Det er jeg meget tilfreds med, siger han.Aalborg er med sine 120.000 afhængige af en velfungerende kollektiv transport at byen fungerer.





I takt med, at flere og flere sygehusfunktioner flytter fra de eksisterende sygehuse i Aalborg og åbner i Hospitalsbyen i Aalborg Øst, er der brug for flere afgange til endestationen ved det nye sygehus.

Det er eksempelvis ambulante patienter til Diabeteshuset og studerende, der læser sundhedsvidenskab, som kører med bussen til stoppene ved det nye sygehus.







For at imødekomme den stigende efterspørgsel bliver antallet af afgange til Hospitalsbyen fordoblet fra august i år. Her kommer Plusbussen til at køre hvert kvarter i stedet for hver halve time.







- Plusbussen skal også betjene medarbejdere, patienter og besøgende til Hospitalsbyen, så færre bliver fristet til at tage bilen. Derfor er vi allerede nu i gang med at forberede indkøbet af to nye Plusbusser for at være klar, når behovet for offentlig transport til Hospitalsbyen for alvor stiger. Det er vigtigt for os at sikre, busserne ikke kører forbi, fordi de er fyldte, siger rådkvinde Anna Aaen.





Fakta om Plusbussen i Aalborg:

Plusbussen er Danmarks første BRT-løsning (Bus Rapid Transit) - der ii Aalborg delvist kører i en særlig busbane kun til busser

Plusbusserne er knap 25 meter og dermed dobbelt så lange som almindelig to-akslede busser og har plads til 153 passagerer

Ruten fra Væddeløbsbanen i vest via midtbyen til Hospitalsbyen i øst er 12 kilometer med 22 stop. Turen tager ca. 34 minutter

Der er 7,5 minutter mellem Plusbusserne til universitetet i myldretiden, 10 minutter midt på dagen og 15 minutter om aftenen og i weekenderne

De i alt 13 Plusbusser kører på el og bliver ladet op om natten.

Plusbusserne kørte det første år 719.354 kilometer og var på gaden i 34.837 timer



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.