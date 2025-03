Danmark og Tyskland kan blive førende i verden indenfor grøn brint

Onsdag 26. marts 2025 kl: 13:29

Af: Redaktionen

I november 2023 underskrev danske og tyske virksomheder en erklæring, hvor de lovede at samarbejde om at etablere et marked for grøn brint. Erklæringen bliver nu fulgt op af et mere formaliseret samarbejde i form af ” German-Danish Green Hydrogen Forum”, hvor første møde fandt sted i Berlin i sidste uge.









- Markedet for grøn brint er stadig nyt og umodent. De store tyske virksomheder, som skal forbruge den grønne brint, skal have sikkerhed for, at de kan modtage de mængder, de har brug for. Og producenterne skal vide, at de kan afsætte den grønne brint inden, de foretager store investeringer. Formålet med forummet er blandt andet at skabe tryghed hos begge parter, siger Camilla Holbech, der er direktør for vedvarende energi, Power-to-X og internationalt samarbejde i erhvervsorganisationen Green Power Denmark, der er talerør for den danske energisektor.









Den tidligere regering i Tyskland formulerede en strategi, som skal få de store tyske virksomheder til at erstatte naturgas med brint fra omkring 2030. Den kommende regering tager over på et tidspunkt, hvor ambitionerne i strategien skal blive til konkrete aftaler.









- I disse tider med geopolitisk usikkerhed er en pålidelig og bæredygtig energiforsyning vigtigere end nogensinde. Det kan vi sikre ved at samarbejde og skabe et marked for grøn brint på tværs af grænserne. Det vil styrke Europas konkurrenceevne, skabe energiuafhængighed og sikre grøn vækst. Derfor lancerer vi i dag German-Danish Green Hydrogen Forum, siger Andreas Wenzel, der er administrerende direktør i Dansk-Tysk Handelskammer, som ser frem til at udvide samarbejdet med Green Power Denmark og Dansk Industri for at fremme udviklingen af et grænseoverskridende marked for grøn brint.









I Danmark er der indgået en politisk aftale, som sikrer, at der vil være et brintrør fra den dansk-tyske grænse til Esbjerg i 2030. Flere virksomheder er klar til at investere i produktionen af grøn brint, hvis der er købere på den tyske side af grænsen.









Danske virksomheder kan omdanne de store vedvarende energiressourcer på land og til havs til brint og via brintrøret til Tyskland levere den til det tyske marked. I Tyskland er der en række store virksomheder, som skal bruge brint, når de skal udfase naturgas, som kommer fra Rusland, USA og lande på den arabiske halvø.









- Med beslutningen om brintrøret er der mulighed for at skabe et marked på tværs af grænsen. Derfor skal vi nu i dialog med de tyske aftagere for at skabe de rigtige rammer for udviklingen. Ambitionen er, at vi får en region, der er blandt de førende i verden til at producere og forbruge grøn brint, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.

