Vognmandsvirksomhed i Nibe er endt i Skifteretten i Aalborg

Fredag 21. marts 2025 kl: 10:47

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at advokat Marie Skjelbo Nielsen, der har adresse på Algade i Aalborg, er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 18. marts.Elster Transport ApS med CVR-nummer 25198832 blev etableret 30. januar 2000, kom ud af det senest afsluttede regnskabsår med et resultat på minus 318.000 kroner efter skat.









