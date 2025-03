Færgeansatte får ny overenskomst

Mandag 17. marts 2025 kl: 15:03

De nye overenskomster indeholder blandt andet:

Ansatte på normalløn kan se frem til samlede stigninger i timelønnen på 14,25 kroner i overenskomstperioden, mens de samlede stigninger i timelønnen for ansatte på minimalløn lyder på 10,75 kroner i overenskomstperioden

Fra i år hæves arbejdsgivers indbetaling til pension med 1 procentpoint, så den som minimum udgør 11 procent

Arbejdsgivers indbetaling til frivalgskontoen hæves med 2 procentpoint i overenskomstperioden. Fra 9 til 10 procent i 2026 og igen fra 10 til 11 procent i 2027

Ret til at anvende fritvalgsmidler til barnets tredie sygedag, børnebørnsomsorgsdage og ledsagelse af nærtstående til blandt andet hospitalsbesøg

Stigninger i elevlønnen på samlet 11 procent i overenskomstperioden

Vederlag på 9000 kroner årligt til arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af HK Privat

Ret til to uger mere med fuld løn under barsel. Ugerne er til fri fordeling blandt forældrene

Af: Redaktionen Overenskomsterne, der faldt på plads efter to døgns forhandlinger, gælder for tre år og omfatter HK’ere på landets bilfærger - bookingassistenter, administrative medarbejdere, driftsassistenter, butiksansatte og andre HK'ere hos Mols-Linjen, Scandlines, Øresundslinjen og Småøernes Færgeselskaber- Der er pæne stigninger i både timeløn, satser og tillæg, så allerede der er der en kontant forbedring for vores medlemmer. Oven i lønnen stiger fritvalgskontoen fra 9 til 11 procent, så alt i alt er det en overenskomst, der klart vil kunne ses på lønsedlen. Samtidig er der blevet bedre mulighed for at trække stikket, når man for eksempel har syge børn eller nærtstående, og det har været et stort ønske fra medlemmerne, siger faglig sekretær hos HK Privat, Claus Olsen, har været med til at forhandle aftalerne på plads.De to overenskomstaftaler med Færgerederierne gælder henholdsvis ansatte om bord på passagerskibe (DIS) og ansatte til lands (DAS). Overenskomsterne dækker både normallønsområdet, hvor lønnen primært aftales centralt, og minimallønsområdet, hvor den konkrete løn i kroner og øre forhandles lokalt ved enten individuelle eller kollektive lønforhandlinger.