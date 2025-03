Elektriske varebiler kommer med fem års garanti

Fredag 14. marts 2025 kl: 11:19

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det betyder, at når Fords fabriksgaranti på to år udløber, udvider Ford i Danmark, der er et selskab i NCG Motor Company - Nic. Christiansen Gruppen med hovedsæde i Kolding - garantien med tre år, eller indtil bilen har kørt op til 100.000 km, med dækning af materiale- og produktionsfejl.Den samlede garanti på fem år består af fabriksgarantien på to år samt en tre- årig udvidelse kaldet Ford Protect. Garantien gælder for hele Ford's elbil-sortiment - både personbiler og varebiler - eksempelvis Ford E-Transit og E-Transit Custom.Garantien træder i kraft ved første indregistreringsdato og gælder kun for 100 procent elektriske Ford modeller (BEV). Alle nyregistrerede elektriske person- og varebiler, solgt af NCG Motor Company til en autoriseret Ford forhandler og derfra udleveret til kunder fra torsdag 13. marts 2025 er dækket af den udvidede garanti.Vejhjælp er inkluderet de første to år og forlænges automatisk, hvis man får serviceret sin bil efter forskrifterne på et autoriseret Ford-værksted.