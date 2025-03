Trafikselskab på Bornholm tror på nye busser fra kinesisk leverandør

Onsdag 12. marts 2025 kl: 21:16

Af: Redaktionen

Over for TV2/Bornholm udtrykker BAT's trafikchef Niels Rasmussen håb og forventning om, at Hessel Bus A/S, der også forhandler busser fra Mercedes-Benz, vil levere 15 mere driftsikre kinesiske busser end de fire problemfyldte Isuzu-busser fra Tyrkiet.









De første fem Zhongtong-busser ventes til Bornholm i juni i år, mens de resterende 10 efter den nuværende tidsplan skal ankomme i januar næste år.









De fire Isuzu busser, der er blevet taget ud af drift, har kørt siden sommeren sidste år, hvor de afløste flere ældre dieselbusser og gav en en energimæssig besparelse på driften. Men gevinsten fra den energimæssige besparelse med de fire busser lader venter på sig på grund af de tekniske fejl og øgede omkostninger til etablering af ladeanlæg på havnen i Rønne.













