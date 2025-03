Fire nye busser på Bornholm holder stille på grund af tekniske problemer

Onsdag 12. marts 2025 kl: 21:17

"BAT har haft store indkørings- og daglige driftsudfordringer med de 4 stk. Isuzu el-busser efter de første 9 måneder.



Indkøringen og ikke mindst daglig drift af el-busserne har været så udfordrende, at vi står med et produkt, der ikke lever op til, hvad vi rettelig kunne forvente i forhold til kravspecifikationerne i selve udbudsmaterialet. På den baggrund har BAT indledt en møderække med leverandøren om de kontraktlige forhold, som muligvis kan ende ud i en juridisk efterspil".

Skiftet fra dieseldrift til el-drift skulle give en energibesparelse

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen BAT's trafikchef, Niels Rasmussen, kalder det over for TV2/Bornholm for superærgerligt, at det har været nødvendigt at tage de fire busser, som selskabet fik leveret for et års tid siden, ud ad drift.Niels Rasmussen forklarer over for TV2/Bornholm, at det efter selskabets vurdering ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre med de fire nye busser. Han forklarer også, at BAT og leverandøren er i dialog om, hvordan de får sat de fire busser i drift igen.BAT kørte de fire el-busser ind i driften i efteråret sidste år, hvor Niels Rasmussen kunne melde om en god overgang fra ældre dieselbusser til de nye batteri-elektriske Isuzu-busser. Det gjaldt både chauffører, passagerer og generelt blandt bornholmerne.Niels Rasmussen meldte dog den gang om udfordringer med software-opdateringer til busserne.På et måde i Natur- Miljø- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune i februar var de problemfyldte busser kørt ind som et punkt på dagsordenen med et anlægsunderskud på 530.525 kroner, der kommer fra indkøb af nødvendigt bus-udstyr samt øgede udgifter ved etableringen af ladestandere på Rønne Havn.Under punktet blev politikerne i udvalget også præsenteret for de problemer, de fire nye Isuzu-busser havde givet BAT.I referatet fra mødet i Natur- Miljø- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune onsdag 5. februar står der:På samme møde og under samme punkt på dagsordenen fik politikerne i udvalget en opsummering over driftsøkonomien med hensyn til prisen for energi til henholdsvis dieselbusser og batterielektriske busser forud for beslutningen om at købe de fire batteri-elektriske busser.De dieselbusser, som er blevet udskiftet kørte omkring 2,5 kilometer pr. liter. Med en dieselpris på gennemsnitligt 12 kroner pr. liter og henholdsvis 80.000 og 100.000 kørte kilometer om året pr. bus sammenholdt med el-pris på samme tidspunkt, ville der være en besparelse på indkøb af energi på op mod 1,2 millioner kroner om året. Ændringer i priserne på diesel og el vil kunne ændre på den anslåede gevinst.Derudover ville der være en forventet besparelse på reparationer af de nye busser, som ville kunne bidrage til, at budgettet kunne overholdes.