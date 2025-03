Malerarbejde spærrer bro i Nordvestjylland om natten

Mandag 10. marts 2025 kl: 11:47

14. marts klokken 00.05-06.00

28.-31. marts klokken 20.00-06.00

4.- 9. april klokken 00.05-06.00

22. april klokken 00.05-06:00

25. april klokken 00.05-06.00

29. april klokken 00.05-06.00

13.-16. juni klokken 20.00-06.00

20.-22. juni klokken 00.05-06.00

29. juni klokken 00.05-06.00

Om Oddesundbroen:

Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938

Broen er 472 meter lang, og hver enkelt af de tre buefag er 70 meter. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 meter bred sejlrende

Buefagene er sidst hovedrenoveret i 1987-1988, og der er senest foretaget pletreparation af buefagene i 2007

Selve malerarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, første bue er blevet malet i 2020, anden bue blev malet i 2021 og den sidste bue males i år

I 2022 blev brokonstruktionen under sporet malet i forbindelse med fornyelsen af broens jernbanespor

Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år

Af: Redaktionen Banedanmark bruger forårsmånederne til at male Oddesundbroen, og i år er turen kommet til det sidste af de tre buefag, der bliver malet fra marts til juni. Det betyder, at broen bliver spærret for trafik en række nætter i marts, april og juni. Nætterne bliver blandt andet brugt til at sætte trafikafspærringer og stillads op - og tage dem ned igen - og det sker for at genere trafikken på broen så lidt som muligt.- Når vi maler broen, beskytter vi stålkonstruktionerne. Det er en del af Banedanmarks løbende vedligeholdelse af Oddesundbroen og er med til at sikre, at broen er i god form, siger Mette Ask Hansen, der er sektionschef hos Banedanmark.Projektet gennemføres i forårs- og sommermånederne for at sikre, at malingsarbejdet kan udføres ved acceptable temperaturer og fugtforhold.Opsætning af stillads kræver natspærring Når Banedanmark maler broen, sættes der et stillads op over såvel jernbanen som vejbanerne. I den forbindelse er det nødvendigt at spærre broen for trafik. Disse dele af arbejdet udføres om natten, for at genere trafikken mindst muligt.Broen er spærret følgende nætter:Banedanmark oplyer, at broen åbner kortvarigt for trafikken hver nat klokken 02:30, hvor køretøjer kan passere broen. Udrykningskøretøjer kan altid passere efter aftale medbrovagten. Fortov på broen er ikke spærret, så gående og cyklister kan passere.I de perioder, hvor Oddesundbroen er spærret for biltrafik, opfordrer Banedanmark bilister til og fra Thy til at benytte Rute 26 via Vilsund, Mors og Sallingsund.Der er opsat skilte i området - herunder ved Struer og Vilsund - der gør opmærksom på vejspærringen. Spærringen fremgår også på trafikinfo.dk.Der kan være enkelte nætter, hvor vejrforhold gør, at stilladsarbejderne ikke kan udføres, og hvor trafikken derfor kan passere broen, selv om der var planlagt en spærring. Det er derfor muligt at tilmelde sig en SMS-service, og modtage en SMS, hvis en planlagt brospærring bliver aflyst.Det er desuden muligt at holde sig opdateret om natspærringerne på Rute 11/Oddesundbroen på Vejdirektoratets trafikinformationsside, trafikinfo.dk, hvor trafikmeldingen bliver opdateret, hvis en planlagt brospærring bliver aflyst.Togpassagerer skal desuden være opmærksomme på, at de sene aftenafgange 28.-31. marts og 13.-16. juni erstattes af togbusser.Det er muligt at planlægge rejsen på Rejseplanen.