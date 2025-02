Rederiorganisation kommer med 10 anbefalinger

PRODUKTIONEN AF BÆREDYGTIGE BRÆNDSTOFFER:

Fredag 28. februar 2025 kl: 13:29

Af: Redaktionen

Danske Rederier offentliggjorde anbefalingerne på et møde for repræsentanter fra rederierne, producenterne, myndighederne, er­hvervs­mi­ni­ste­ren med flere fredag formiddag - og understreger, at en fælles indsats og politisk fokus skal sikre, at branchens klimamål nås.









Rederiernes organisation fremhæver, at danske rederier er klar til at investere i nye skibe og grønne brændstoffer, men forventer først at komme til overvejende at sejle på grønne brændstoffer efter 2035. Det fremgår af en rundspørge blandt de største danske rederier. Begrundelsen er, at der mangler nok grønne brændstoffer - altså brændstoffer, der eksempelvis er frembragt ved hjælp af energi fra vind og sol.









Danske Rederier peger på, at der brug for store investeringer i hele værdikæden fra producenter af vedvarende energi og grønne brændstoffer til de rederier, der mangler grønne brændstoffer i tankene på deres skibe. Det kræver efter rederiorganisationens mening også international kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten, så alle får større incitament til at sejle grønt.









- Vi står i en alvorlig situation, hvis vi vil gøre os forhåbninger om, at vores grønne ambitioner om klimaneutral skibsfart i 2050 skal indfries. Vi har ikke tid til at vente meget længere på flere og billigere alternativer til fossile brændsler, siger Anne H. Steffensen, der er administreredne direktør i Danske Rederier.









- Vi har ganske enkelt brug for langt større mængder grønne brændstoffer til at putte i tanken på vores skibe. Alle led i kæden kender alvoren og er klar til at levere. Nu skal vi sammen finde veje for at sikre, at de gode intentioner ikke ender som forblommede ord uden handling, siger hun videre.









- Ship­pings­ek­to­ren står for tre procent af verdens samlede CO2-udledninger. Hvis ikke vi får gang i produktionen af grønne brændstoffer, kan vi ganske enkelt ikke gennemføre en grøn omstilling endsige leve op til de lovkrav, der allerede er vedtaget. Derudover er der stor risiko for, at vi ender med kritisk afhængighed af Kina, som er langt foran EU på produktionen af grønne brændstoffer, ligesom det er tilfældet med sol og vind, siger Anne H. Steffensen.









For at komme i mål kræver det ifølge Danske Rederier massive investeringer i hele værdikæden og samarbejde mellem industrier og myndigheder.









her: Interesserede kan læse ”Kurs mod grøn horisont - 10 anbefalinger til at få produktionen af grønne brændstoffer op i gear”









