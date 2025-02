Batterifabrik i Polen skifter ejer

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 20:50

Af: Redaktionen

De store kunder, der har trukket sig fra Northvolt er tyske BMW og Volkswagen. Svenske Scania, der er ejet af Volkswagen, har været og er stadig kunde hos Northvolt og har en interesse i batteriproduktion for at kunne levere elektriske lastbiler og busser.









Ifølge flere medier skal Scania betale omkring 67 millioner kroner for fabrikkeen i Polen, der kostede over en milliard kroner at bygge. Den polske fabrik er mindre fabrik, som udvikler og fremstiller batterisystemmer til tung industri. Ud over fabrikken overtager Scania ifølge flere medier - eksempelvis Svenska Dagbladet’s SvD Näringsliv 300 medarbejdere på fabrikken i Polen og i Stockholm.





