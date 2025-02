- Intermodalt fremskridt er kommet på skinner

Mandag 17. februar 2025 kl: 14:01

Foto: Safe Green Logistics A/S Simon Mosbjerg Mørch DB Cargo Scandinavia

Systemet gør det muligt at læsse skibscontainere direkte fra lastbil til tog - uden løfteudstyr.

Hos DB Cargo fremhæver man, at systemet er hurtigt og nemt og dermed et ideelt supplement til togoperatørens netværk i Danmark.









I forbindelse med transporten af de to containere fremhæver DB Cargo, at CO2-udslippet var 1,5 ton mindre end en tilsvarende transport med lastbil over 400 de kilometer, der er mellem de to terminaler.