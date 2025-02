Batteritog er på vej til Vestjylland

Mandag 17. februar 2025 kl: 12:03

Af: Redaktionen

- Vi har svært ved at finde de helt rigtige ord for, hvad det betyder for os, at vi snart kan sætte Danmarks første batteritog i drift. Vi er landets mindste jernbanevirksomhed, men har i flere år haft store ambitioner om at blive Danmarks grønneste jernbane. Med de her nye emissionsfrie batteritog tager vi for alvor et skridt i retningen af en mere bæredygtig fremtid, både for kunderne og den kollektive trafik, siger bestyrelsesformand i Midtjyske Jernbaner, Arne Lægaard (V).









Batteritog følger bliver efterfølgere til over 40 år gamle tog

De syv nye batteritog er produceret i Tyskland af Siemens Mobility A/S og skal erstatte Midtjyske Jernbaners nuværende flåde bestående af otte dieseltog. Fire af disse tog, de historiske Y-tog med deres røde, orange og hvide farver, har kørt i over 40 år på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn og er for mange synonyme med jernbaneikonet VLTJ. Midtjyske Jernbaner har også fire Desiro-tog, som er 20 år yngre end Y-togene og i dag betjener strækningen mellem Holstebro og Skjern.









- Vi har i flere år vidst, at vores gamle dieseltog på Lemvigbanen var ved at være udtjente og stod til udskiftning. Derfor begyndte vi at kigge på tog med en mere klimavenlig teknologi, og med den grønne dagsorden fik vi lov til at være pilotprojekt for de her nye batteritog. Regionen har således finansieret de tre af togene, mens staten har finansieret de sidste fire, forklarer Arne Lægaard og fortsætter:









- De nye batteritog repræsenterer en naturlig rejse for os og en naturlig udvikling for den kollektive trafik i Danmark, hvor kunderne har krav på en mere miljøvenlig rejse. Og nu er de her lige om lidt, og det bliver en helt særlig oplevelse for os alle.









Når Midtjyske Jernbaner har modtaget de første to af de syv nye tog, venter en periode med med omfattende test, da togene skal typegodkendes af Trafikstyrelsen, før de må køre med passagerer. De sidste fem batteritog bliver leveret løbende i Lemvig hen over de næste par måneder. Disse tog skal også igennem en række test, før de må køre med passagerer.









- Vi kan næsten ikke vente med at få batteritoget ud at køre, men det er vigtigt, at det hele spiller, både teknisk og praktisk, før vi begynder at tage passagerer med, siger Martha Vrist, der er direktør i Midtjyske Jernbaner.













For passagerne betyder de nye batteritog en togtur med mindre miljøpåvirkning og højere komfort, da togene kører langt mere lydløst end de gamle dieseltog og rummer moderne bekvemmeligheder som behagelige sæder, borde til at arbejde ved og stik til opladning af mobiltelefoner samt handicapvenlige faciliteter.









Introduktionen af batteritogene betyder, at Midtjyske Jernbaner udelukkende vil køre på strøm, hvor der er taget højde for opladning af batterierne. Ved hjælp af en strømførende skinne og 25.000 volt kan togene lade op, når de holder stille ved stationen, og imens passagererne stiger på og af toget.









- Det går lynhurtigt. På fem minutter kan togene lade tilstrækkeligt op til at kunne holde driften kørende uden afbrydelser, siger Martha Vrist.









Det har hele tiden været et klart mål, at togene skal lade hurtigt og effektivt, så det ikke går ud over rejsetiden.









De nye batteritogventes også at gøre en positiv fordel for driften hos Midtjyske Jernbaner, da togene kræver mindre vedligeholdelse end de gamle dieseltog. Midtjyske Jernbaner forventer derfor, at driftsomkostningerne falder på sigt.









Ifølge Martha Vrist skal alle lokomotivførere og mekanikere igennem uddannelse og oplæring i batteritogene, og medarbejderne glæder sig til at "møde" deres nye tog.









Lidt om Midtjyske Jernbaner:

Midtjyske Jernbaner blev grundlagt i 1879 og har hovedsæde i Lemvig. I dag er Midtjyske Jernbaner ansvarlig for togdriften på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn og Holstebro-Skjern. Derudover forvalter Midtjyske Jernbaner infrastrukturen på Vestbanen, der går mellem Varde og Nr. Nebel

Tidligere hed jernbanevirksomheden VLTJ (Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane), hvilket den stadig kaldes i folkemunde

I 2025 udskifter Midtjyske Jernbaner sine otte dieseltog med syv nye batteritog af togtypen Mireo Plus B. Batteritogene er produceret af Siemens Mobility A/S i Tyskland

