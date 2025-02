Havn i nordvestvendsyssel oplevede ny fremgang

Mandag 17. februar 2025 kl: 11:41

Af: Redaktionen

Antallet af passagerer på de forskellige færger til og fra Hirtshals steg fra 2.183.000 i 2023 til 2.264.000 sidste år.









- Trafikken over kajkanten er et levevilkår for havnen. Derfor er vi stolte over at kigge tilbage på et år med øget trafik, da det er et udtryk for, at der er fremgang hos vores kunder på havnen. Med 742.000 personbiler og 128.000 lastbiler i 2024 snakker vi om lige under 2.400 køretøjer, der i gennemsnit krydsede vores kajkant hver dag, siger Per Holm Nørgaard, der er direktør i Hirtshals Havn.









- Det er dog vigtigt at nævne, at trafikken ind og ud af havnen altid påvirkes af vind og vejr samt samfundsmæssige ændringer, påpeger han.









I løbet af 2024 blev der håndteret 1.759.000 ton gods, der på havnen i Hirtshals. Det var 90.000 ton mere, end i 2023.









- På Hirtshals Havn er vi glade for at se, at markedet vækster igen efter et par år med nedgang i gods. Hirtshals Havn ligger i en vigtig transportkorridor, hvor mulighederne for at skabe grønnere transportløsninger er store. Så vi håber, at den positive tendens med øget trafik fortsætter og styrker havnens position som et afgørende trafikknudepunkt i Norden, siger Michael Langballe, der er Head of Transport & Logistics hos Hirtshals Havn.









Værdien af fisk steg

Værdien af landede fisk på Hirtshals Havn nåede i 2024 op på ca. 496 millioner kroner, hvilket var en stigning på 29 procent i forhold til 2023. De ovennævnte 496 millioner kroner var den højeste værdi for landinger på havnen i fem år. Stigningen skyldes i stor grad øgningen i landinger af makrel samt gode priser på mange fiskearter.









- Hirtshals Havn er en af Danmarks førende fiskerihavne, så væksten i værdien af landinger har stor betydning for de mange virksomheder, som arbejder med forarbejdning og forædling af fisk. Danske fartøjer landede næsten 3.000 ton makrel i Hirtshals i 2024, hvilket repræsenterer en værdi på cirka 50 millioner kroner, mens vi i 2023 så meget få landinger af makrel, siger Linn Indrestrand, der er Head of Fishery & Maritime Services hos Hirtshals Havn og fortsætter:









- Den øgede værdi i landinger kan mærkes på stemningen blandt virksomhederne og fiskerne på havnen, som har store forhåbninger for deres aktiviteter i det nye år.









Havneudvidelse vil give ekstra vind i sejlene

På Hirtshals Havn arbejder man fortsat med havneudvidelsen af den såkaldte Nordhavn, som vil styrke havnens position og understøtte den eksisterende forretning. Udvidelsen vil blandt andet involvere forbedring af besejlingsforholdene, så større skibe kan anløbe havnen, sikkerheden øges og kunderne får øget regularitet. Nordhavnen bliver derved et vigtigt led i understøttelsen af øget trafik på havnen.









- Vores opgave er at skabe de bedste betingelser for transportløsninger på Hirtshals Havn. I de kommende år vil flere af færgeselskaberne på havnen indsætte større færger, hvilket er en af grundene til, at vi arbejder hårdt for at gøre havneudvidelsen til en realitet, så havnen har den rette kapacitet til at understøtte det store potentiale for øget trafik gennem Hirtshals, siger Per Holm Nørgaard.









Trafik på Hirtshals Havn i 2024:

Passagerer: 2.264.000

Personbiler: 742.000

Lastbiler: 128.000

Godsmængde: 1.759.000 ton

Værdi af landede fisk: Ca. 496.000.000 kroner

