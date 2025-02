Containertransportør har fået el-bil nummer fire fra Södertälje

Tirsdag 11. februar 2025 kl: 10:16

Af: Redaktionen

Dania Connect har fået leveret de fire to-akslede Scania 45 R løbende og siden april sidste år. Den nye trækker er leveret med Scania's store batteripakke på 624 kWh og med et SOC-vindue på 83 procent er der 518 kWh til rådighed.









- Vi har gjort os mange erfaringer med driften, som viser, at det gennemsnitlige energiforbrug for de tre første leverede biler er 0,9 km/kWh svarende til 1,1 kWh pr. kilometer, siger Lars Sørensen, der er driftsdirektør hos Dania Connect.









- Vi er glade for og tilfredse med bilerne. Det er ingen hemmelighed, at vi har ventet længe på dem, men vi må bare sige, at de præsterer udover det forventede og udover det, Scania lover. Nu er alle vores fire elektriske Scania i drift, og der har været ganske få problemer med bilerne. Intet af betydning. Det fortæller jeg også til alle, for vi er virkelig tilfredse, tilføjer han.









Scania's tredie generation af el-lastbiler kan lades med op til 375 kW, og det betyder, at ladningen kan ske hurtigt. Eksempelvis når chaufføren skal holde sit daglige 45-minutters hvil.









- Det er af stor betydning for os, at det går hurtigt, når der i vores transport er behov for at lade i løbet af dagen. Vores biler lader om natten på vores ladeplads på Aarhus Havn, men fordi bilerne kører mange kilometer hver dag, er der brug for den her ekstra ladning, og det fungerer rigtig fint, siger Lars Sørensen.









Dania Connect A/S' fjerde Scania 45 R er som de tre første opbygget hos Scania Opbygning i Aarhus og solgt og leveret af salgskonsulent Claus Jakobsen, Scania Danmark.









Lidt om Dania Connect A/S:

Dania Connect er en transportvirksomhed, der har specialiseret sig i transport af skibscontainere med lastbiler det første eller sidste stykke mellem havne og afsendere eller modtagere. Dania Connect A/S har hovedkontor i Aarhus og kontorer i Helsingborg, Göteborg og Stockholm. Virksomheden har 142 ansatte og råder over 1.100 trailere plus 420 lastbiler inklusiv lastbiler fra faste indlejede vognmænd.

