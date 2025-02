VEJAFGIFTER:

Fredag 7. februar 2025 kl: 11:18

Om vejafgifter:

Sund & Bælt blev ved lov tildelt opgaven med at opbygge og drive den nye kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgiftordningen

Afgiften gælder for lastbiler, der vejer 12 ton og derover og varierer efter hvor langt lastbilen kører, hvor meget den vejer, og hvor meget CO2 den udleder

Afgiften opkræves primært via kommercielle udbydere af satellitboks og app'er

De opkrævede vejafgifter og bødeindtægter overføres fra Sund & Bælt til Skatteforvaltningen

Vejafgiftsordningen gælder hele det statslige vejnet og en del af det kommunale vejnet

Kontrollen med afgiften udføres med faste kontrolpunkter samt mobile kontrolenheder, der sikrer et ensartet kontroltryk over hele landet

De udskrevne bøder fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem de danske og udenlandske lastbiler

Vejafgiften kan betales ved at købe en vejafgiftsbillet på vejafgifter.dk eller automatisk via en satellitbaseret boks eller via en app. Langt de fleste brugere har valgt at betale vejafgiften med en boks fra én af de tre udbydere. Omkring 50.000 satellit-bokse er installeret og aktive i systemet.Sund & Bælt fremhæver, at det har været en omfattende udviklingsopgave, der er sket i dialog med transportbranchen.- Go-live er forløbet roligt, og der er ikke oplevet større tekniske udfordringer, som har ramt brugerne. Vores tal viser, at over 98 procent af brugerne betaler afgiften korrekt, og det tal er stigende, siger Katrine Hauge Vej-Hansen, der er chef for vejafgiftsordningen hos Sund & Bælt.For at sikre kontrollen med betalingen aflæser Sund & Bælts kameraudstyr automatisk lastbilernes nummerplade forskellige trafikpunkter. Derudover flyttes mobile kontrolenheder rundt for at udøve et kontroltryk i hele landet. Hvis en lastbil bliver registreret på afgiftsbelagte veje uden at have betalt vejafgift, bliver der udstedt en bøde på 4.500 kroner.For at give alle vognmænd mulighed for at komme godt i gang med ordningen og få håndteret eventuelle tekniske udfordringer blev det tidligere besluttet ikke at udstede bøder før 9. januar.I forbindelse med indførelsen af den nye kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgiftordningen har Sund & Bælt oprettet en særlige web-side: vejafgifter.dk