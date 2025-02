Busserne i Skanderborg bliver elektriske - og længere

Torsdag 6. februar 2025 kl: 12:41

Af: Redaktionen Skanderborg Kommune har for at opretholde kapaciteten besluttet, at de nye el-busser skal være 18 meter lange ledbusser, men det kræver nogle justeringer på Møllegades Busterminal i Skanderborg Midtby. Politikerne i Skanderborg har derfor besluttet at skære ned på buskørslen i midtbyen ved at lade rute 309 og 331 have endestation på Skanderborg Station i stedet for i Møllegade.Skanderborg Kommune har i forbindelse med udbuddet af kommunens buskørsel forpligtet sig til at stille arealer til rådighed, hvor en udbyder kan på- og afsætte passagerer samt oplade de eldrevne busser.- Det er supergodt, at busserne i hele kommunen bliver el-drevet. Men med beslutningen følger et dilemma for os politikere. Enten skal en stor del af p-pladserne ved Møllegade inddrages, eller også skal vi skære ned på mængden af busser i midtbyen ved at lade passagerer med rute 309 og 331 stige om ved Skanderborg Station, hvis de skal ned til midtbyen, siger formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF) og fortsætter:- Det vil gå ud over de få passagerer, der kører med på ruterne, at de skal skifte bus på stationen, hvis de skal ned til Skanderborg midtby. Men vi ønsker også at bevare handelslivet og tilgodese bilister i den forbindelse. Derfor har vi vurderet, at vi med busskifte på stationen gør det mindste indgreb, fordi der stadig er busser minimum hvert 20. minut, der kører fra stationen til midtbyen.¨Claus Leick pointerer desuden, at beslutningen bidrager til en grønnere kollektiv trafik og vil mindske støj- og forureningsgener i midtbyen.Den eller de kommende busoperatører får mulighed for at oplade busserne cirka 100 meter fra Møllegades Busterminal, hvor Byrådet i Skanderborg har peget på et parkeringsareal ved Møllegade som mulig lokation for ladestation. Arealet ejes af Skanderborg-Hørning Fjernvarme, som har givet tilsagn om, at pladsen kan benyttes til opladning af el-ledbusser.Indkøringen af de nye elektriske ledbusser sker i slutningen af juni 2026 – og det er også omkring juni 2026, at passagerer med rute 309 og 331 skal stige om på Skanderborg Station for at komme til midtbyen.