De fleste lastbilimportørerne melder klar til transportmesse

Onsdag 5. februar 2025 kl: 20:57

Af: Redaktionen

- Vi er rigtig glade for den meget flotte opbakning fra lastbilimportørerne, og vi glæder os virkelig meget til at tage imod dem på messen. Deres engagement er et stærkt vidnesbyrd om både tillid og loyalitet, og vi er særdeles taknemmelige for deres dedikation - de vil utvivlsomt igen være med til at løfte messen, siger messens projektleder inden for salg, Lars Meedom.









Scania kommer til Herning med både diesel-, gas- og el-lastbiler, mens Volvo Trucks har særligt fokus på den nye Volvo FH AERO-serie, men i øvrigt har lastbiler med forskellige drivliner med på messen.





Renault Trucks Danmark ser frem til at kunne at præsentere et komplet koncept, mens man hos MAN Truck & Bus Danmark fremhæver, at 2025 bliver året, hvor MAN for alvor sætter gang i leveringerne af elektriske lastbiler.





Iveco, der i år bliver præsenteret af Hedin Nordic Truck A/S, som har overtaget forhandligen af Iveco's last- og varebiler, ser frem til at fejrer 50-års jubilæum.





Hos Mercedes-Benz Trucks & FUSO vil man kunne se en eActros 600, der er kåret til Truck of the Year 2025, og som deler det aerodynamiske førerhus med Actros L, der også er med i Herning sammen med eEconic.

