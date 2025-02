10.000 biler skal køre med tog fra Slovakiet til Esbjerg Havn

Onsdag 5. februar 2025 kl: 20:40

Sporene forlænger ruten ned i Europa



Udvidelse af jernbanespor åbnede for flere muligheder



Selvudviklet rampe



Af: Redaktionen - Det gik tæt på perfekt, siger Esben Lund Mørk, der er Port & Multiterminal manager hos Scandinavian Auto Logistics, om første leverance af 240 biler, der ankom med tog direkte fra Slovakiet til Esbjerg Havn. Her skulle de køres af toget via en nybygget special designet rampe og gøres klar til turen med et DSDS-skib til Immingham i Storbritannien.Planen er, at der skal komme tog med biler fra Slovakiet hver uge, hvilket betyder, at der på årsplan vil ankommen over 10.000 biler, som skal videre til Storbritannien.- Vi oplever en stigning i ro/ro-transport i havnen, og dette samarbejde er et tydeligt eksempel på de muligheder, der er skabt gennem udvidelsen af jernbanesporene på havnen. Det her er første skridt af mange, siger direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen.Alternativet til togtransport ville være transport med lastbil.Hos Esbjerg Havn peger man også på, at ruten mellem Slovakiet og Esbjerg også åbner for effektiv returtransport af køretøjer fra eksempelvis Storbritannien via Danmark og til resten af Europa. Dermed optimerer togforbindelsen forsyningskæden i begge retninger.Det er udvidelsen af jernbanesporene med 800 meter over to spor på Esbjerg Havn sidste år, der har åbnet for den landbaserede transport af biler. Samtidig har uddybningen af sejlrenden gjort det muligt for større skibe at anløbe havnen, hvilket yderligere styrker forbindelserne med skib til og fra Esbjerg.- Dette er et stærkt bevis på, hvordan investeringer i infrastruktur og teknologi driver innovation og skaber nye forretningsmuligheder for havnens kunder. Vi er bedre rustet end nogensinde til at understøtte ro/ro-transporter og underbygger vores rolle som centralt knudepunkt for infrastruktur og logistik, siger Dennis Jul Pedersen og fortsætter:- Vi håber og tror på, at virksomheder i Rumænien, Tjekkiet og andre østeuropæiske lande fremover kan udnytte muligheden.Før første togtransport havde SAL lavet et grundigt forarbejde. Sammen med Toftlund Maskinfabrik havde SAL udviklet den rampe, der bruges til at få bilerne af toget. Der gik tre en halv time fra første bil kørte af toget, til den sidste var parkeret på opmarchpladsen.- Rampen virkede som den skulle. Det var en rigtig god oplevelse, siger Esben Lund Mørk fra SAL.Rampen er mobil, så den kan sættes i begge ender at toget, og rampens hydraulik betyder, at den kan hæves og sænkes til både øverste og nederste dæk.Når bilerne bliver kørt om bord på DFDS's skib, parkeres de helt tæt med sidespejl mod sidespejl med godt 30 cm imellem kofangerne, hvorefter de surres fast.I England blev der i 2024 solgt 1,9 millioner fabriksnye personbiler, så Esben Lund Mørk har også en tro på, at dette skridt var det første af flere.- Der er mange bilfabrikker i Østeuropa, Sverige og lignende, så potentialet er enormt. Vi har nu en helt anden spilleplade. Kun fantasien sætter grænser, siger han.For DFDS, der har daglige afgange til Storbritannien fra Esbjerg og indtil 2023 haft uudnyttede hængedæk med plads til personbiler, er kommer togene med biler tilpas. Med bilerne fra Østeuropa kan DFDS, få fyldt skibene bedre op.I forvejen har DFDS biler med, som ikke kan lastes i Cuxhaven på grund af kapacitetsmangel i den tyske havn. Bilerne her kommer med lastbil til Esbjerg.- Vi er vældigt glade for, at projektet er lykkedes. Vi er med til at sætte Esbjerg på landkortet i en ny sammenhæng og får vores skibe fyldt bedre op, siger Sanne Thomsen, der er rutedirektør hos DFDS.