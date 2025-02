Den kollektive trafik har fået flere passagerer - og flere elbusser

RAPPORT FRA TRAFIKSTYRELSEN:

Onsdag 5. februar 2025 kl: 13:56

Af: Redaktionen Sektorrapport 2023, som den seneste rapport om udviklingen i den kollektive trafik hedder, viser, at passagertallet er ved at være tilbage til niveauet fra før corona-tiden.I alt kørte passagererne 8,7 milliarder kilometer med busser, metro, letbaner og tog i 2023, hvilket var en stigning på 200 millioner i forhold til året før, hvor tallet var 8,5 milliarder kilometer. I alt udgjorde kollektiv transport knap 11 procent af den samlede transportmængde i Danmark.Særligt antallet af togrejser steg i 2023. Samlet set tog rejsende i Danmark toget 334 millioner gange, hvilket var 11 procent flere end i 2022.Rapporten fremhæver også, hvordan trafikselskaberne i stigende grad skifter dieselbusserne ud med busser, der kører på el eller naturgas, biogas eller andre alternative energiformer.Rapporten viser, at antallet af el-busser i 2023 var oppe på omkring 1.100. Dermed udgjorde de i 2023 over en tredjedel af de cirka 3.200 busser, landets trafikselskaber tilsammen rådede over.- Det tager tid at omlægge bustrafikken, men rapporten viser, at trafikselskaberne er motiverede for at overgå til grønnere løsninger. Derfor er det også positivt, når tallene bekræfter vores billede af, at fremtiden for bustrafikken i Danmark er mere el og mindre diesel, siger Trafikstyrelsens vicedirektør, Christian Vesterager.Her på transportnyhederne kunne vi tidligere på ugen fortælle, at 22 procent af de dansk registrerede busser på syv ton og derover var elektriske ved årsskiftet.Udover udviklingen i antallet af passagerer beskriver rapporten også udviklingen inden for blandt andet billetpriser og tilskud fordelt på forskellige transportformer i den kollektive trafik.Interesserede kan læse den nævnte artikel her: