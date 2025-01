Kasser med grus skal hjælpe lastbilchauffører i snevejr

Torsdag 30. januar 2025 kl: 13:42

Af: Redaktionen Vejdirektoratet har placeret 41 orange gruskasser på særligt udsatte frakørsler. (Foto: Vejdirektoratet)Vejdirektoratet har placeret 41 orange gruskasser på særligt udsatte frakørsler fordelt med 17 i Jylland, 18 på Sjælland og 6 på Fyn. De orange gruskasser med en blanding af grus og salt er sat op som et forsøg denne vinter, så lastbilchauffører kan give deres lastbiler vejgrebet tilbage vejgreb og komme videre, hvis vejen er glat af is eller fastkørt sne.Forsøget er ikke nogen revolution for vinterbekæmpelsen, men det kan forhåbentlig virke som en håndsrækning til chauffører i pressede situationer, hvor ventetiden ellers vil kunne føre til lange kødannelser.- Vi ser det som en enkel og praktisk løsning, der måske kan lette trafikken i vinterperioden. Samtidig er vi opmærksomme på, at tiltaget ikke løser alle udfordringer. Men vi håber, det kan gøre en lille forskel og være en effektiv løsning i nogle situationer. Vi kører selvfølgelig stadig ud og rydder ramper. Tiltaget er udelukkende et supplement til den normale snerydning, siger Tania Udengaard Sørensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.Vejdirektoratet vil evaluere på forsøget efter vinterperioden, hvor erfaringerne fra chauffører og vintertjenesten vil blive samlet op. Hvis erfaringen viser, at gruskasserne bliver flittigt brugt, kan der opsættes flere næste vinter.Blandt øvrige tiltag har Vejdirektoratet klargjort en række specialplove med stålskær - såkaldte udkasterplove, der også kaldes ”trompetplove” og er placeret på strategiske udvalgte steder og kan flyttes efter behov. De er særligt velegnet til at fjerne fastkørt is og sne og kan samtidig fjerne større mængder af sne fra vejbanen.Derudover er der nu dedikeret saltspredere, som udelukkende anvendes til at køre med en blanding af salt og grus. Særligt i perioder med længerevarende hård frost, hvor salt har begrænset virkning, er dette et effektivt tiltag til at forbedre vejgrebet på udsatte ramper og vejstigninger.Endelig har Vejdirektoratet etableret et samarbejde med vognmandsorganisationen DTL's Selvkørernetværk, hvor vognmænd har mulighed for at ringe ind til Vejdirektoratets Driftscentral direkte og rapportere om manglende snerydning, glatføre og andre udfordringer.