Papirklips udløste ild til lastbil

Torsdag 30. januar 2025 kl: 12:52

Af: Redaktionen Makulerings-lastbilen havde makuleret papir ud for en ejendom på Mindebrogade i Aarhus C, da branden opstod. Flammerne var ifølge anmeldelsen formentligt opstået ved, at en papirklips var gået i kværnen på makuleringsmaskinen og derved havde afgivet en gnist, som efterfølgende havde antændt papiret i lastbilen.





Brandvæsenet blev sendt til stedet, men anmelderen havde mere eller mindre selv fået slukket branden ved brug af en brandslukker, før myndighederne nåede frem.





Lastbilen kørte efterfølgende retur til egen firmaadresse under opsyn af brandvæsenet.





