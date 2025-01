Motorvejsberegninger skal opdateres

RING 5-KORRIDOR PÅ ØSTSJÆLLAND:

Torsdag 30. januar 2025 kl: 11:33

Af: Redaktionen Ring 5-korridoren er en cirka 60 kilometer lang statslig arealreservation vest om København, som strækker sig fra Helsingør til Køge. Arealet er reserveret til en ny ringmotorvej, der potentielt kan aflaste de øvrige veje i hovedstadsområdet. Det seneste anlægsoverslag for en sådan motorvej blev lavet i 2013. Nu opdateres beregningerne, der er nødvendige for, at politikerne på Christiansborg kan komme videre med beslutningsprocessen om arealreservationen i Ring 5-korridoren.Vejdirektoratet skal gennemføre opdateringen af anlægsskøn og samfundsøkonomi for en motorvej i hele Ring 5-korridoren. Arbejdet rummer blandt andet en vurdering af trafikale gevinster, granskning af tidligere anlægsoverslag og trafikberegninger, afklaring af særlige forhold i korridoren og et overblik over fordyrende elementer - eksempelvis en tunnel og håndtering af overskudsjord.Ifølge Transportministeriet ventes opdateringen af beregningerne færdig inden sommer.