Norsk pakkedistributør kører elektrisk i 79 byer i Danmark

Torsdag 30. januar 2025 kl: 10:58

Bring leverer i dag pakker med el-biler i følgende byer:





Bogense, Morud, Harndrup, Brenderup Fyn, Veflinge, Blommenslyst, Vissenbjerg, Middelfart, Aarup, Nørre Aaby, Gelsted, Ejby, Broby, Tommerup

Kolding, Egtved, Almind, Viuf, Jordrup, Bjert, Sønder Stenderup, Sjølund, Hejls, Fredericia, Børkop, Vejle, Thisted, Hanstholm, Frøstrup, Vesløs, Samsø, Silkeborg, Thorsø, Fårvang, Gjern, Aalborg, Nørresundby, Østervrå, Sindal, Bindslev, Strandby, Ålbæk, Skagen





Bring har som mål, at alle pakkeleveringer med varebil skal være 100 procent elektriske på last mile i hele Danmark i løbet af i år.











Af: Redaktionen De 21 nye el-biler - 13 fra Fiat og 8 fra Mercedes - betyder blandt andet, at Bring vil kunne levere pakker med el-biler i eksempelvis Aalborg, Nørresundby, Thisted, Hanstholm, Skagen, Ringsted, Holbæk og Silkeborg.- Sammen med vores eksisterende el-bilsflåde kan vi nu levere pakker til 1,6 millioner forbrugere i Danmark med el-biler. Vores ambition er dog, at alle vores varebiler på last mile skal være eldrevne inden et år. Det vil betyde, at vi bliver den første pakkeleverandør som leverer hel-elektrisk på al last mile levering i Danmark, siger Bjarne Lauritsen, der er driftsdirektør i Bring i Danmark.I løbet af 2024 investerede Bring i at udvide antallet af ladestandere. I alt blev der opsat 21 nye standere fordelt på terminalerne i Taulov og Greve. Formålet var gøre terminalerne klar til at sætte endnu flere el-biler i drift.- Takket være udvidelsen af vores el-bilflåde og antallet af ladere kan vi nu levere med el-biler i 48 nye byer. Samlet betyder det, at vi i dag leverer med el-biler i 79 danske byer og dermed er et skridt tættere på at indfri vores ambition, siger Bjarne Lauritsen.København, Frederiksberg, Ishøj, Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, Greve, Solrød Strand, Karlslunde, Kastrup, Dragør, Roskilde, Tune, Jyllinge, Ringsted, Viby Sjælland, Borup, Fjenneslev, Jystrup Midtsj, Holbæk, Vipperød, Regstrup, Køge, Gadstrup, Havdrup, Lille Skensved, Faxe, Hårlev, Karise, Faxe Ladeplads, Store Heddinge, Strøby, Klippinge, Rødvig Stevns, Herfølge, Tureby, Rønnede