Transportorganisation vil hjælpe vognmænd af med uretmæssige bøder

Mandag 27. januar 2025 kl: 13:45

Af: Redaktionen

Baggrunden for ITD's initiativ er, at der årsskiftet er der blevet sendt betydelige mængder bøder ud til danske vognmænd, og det fik i sidste uge Sund & Bælt til at meddele, at bøder udskrevet før torsdag 9. januar vil blive annulleret på grund af opstartsvanskelighederne.









ITD har arbejdet med vejafgifter internationalt i tre årtier og opfordrer nu deres medlemmer - uanset om deres udbyder er Brobizz, ØresundPAY eller Telepass - samt kunder, der har Telepass gennem Vialtis, til at sende deres bøder ind, så ITD kan lave en juridisk vurdering af dem. Hvis bøderne er uretmæssige, vil ITD ligeledes hjælpe med at lave indsigelser.









- Vi frygter, at der gemmer sig mange systemfejl, og når vi har erfaringen med det, vil vi gerne hjælpe. Det er selvfølgelig positivt, at Sund & Bælt har meddelt, at bøderne fra før 9. januar er annulleret, men udgangspunktet for os er, at ingen skal betale bøder, som ikke er retmæssige - heller ikke efter 8. januar, siger formand for ITD, John Agervig Skovrup.









Bekymringen skyldes, at ITD har set forskellige typer fejl i andre lande, der har indført kilometerbaseret vejafgift, og at man allerede nu kan se flere af de samme fejl herhjemme.









- Vi har vognmænd, der har fået bøder, selvom systemet har lyst grønt og været tilsluttet. Vi har endda eksempler på vognmænd, der har betalt vejafgift, som de skal, men alligevel har fået bøder. Det dur åbenlyst ikke, så derfor opfordrer vi nu til at sende alt ind. Vi skal nok vurdere rimeligheden og afgøre, om der skal tages yderligere skridt, siger John Agervig Skovrup.

