Uddannelsesbeviser kan hentes på borger.dk

Fredag 24. januar 2025 kl: 12:43

Uddannelsesbeviser fra erhvervsskoler og FGU

Certifikater fra AMU-kurser

Autorisationer med mere

Af: Redaktionen Under punktet ’Overblik’ på borger.dk kan alle med adgang til MitID, finde dokumentation for, hvilke beviser viser, certifikater, autorisationer og anden offentlig uddannelse de har. Det kan eksempelvis være:Hvis man har tidligere erhvervserfaring, kurser eller certifikater, kan man måske bruge det til at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært i eksempelvis transportbranchen på kortere tid ved at tage meritvejen.Interesserede kan læse mere om mulighederne for at gå meritvejen