PostNord får seks nye batteri-elektriske lastbiler - i Sverige

Torsdag 23. januar 2025 kl: 11:06

Lidt om de seks batteri-elektriske lastbiler:



Af: Redaktionen De tre første eActros 300 er belevt leveret i januar af Veho Bil i Västerås, der er forhandler af Mercedes-Benz personbiler og erhvervskøretøjer fra Daimler i Sverige, Finland, Estland, Lettland og Litauen.Mattias Lindebäck fra Veho Import peger på, at PostNord er et af de transportvirksomheder, der er kommet langt i omstillingen fra energi fra fossile brændstoffer til energi fra CO2-neutrale kilder.Liv Najjar, der er chef for køretøjer og ladeinfrastruktur hos PostNord i Sverige, fremhæver at det svensk-danske selskab gennem årene har købt flere tusinde elektriske køretøjer og nu satser stort på elektriske tunge lastbiler.- I Sverige har vi allerede 25 elektriske lastbiler, og inden året er slut vil vi have over 40 på de svenske veje, siger hun og peger på, at PostNord parallelt vil opbygge sig egen ladeinfrastruktur.De tre første eActros 300 plus to mere af samme slags er to-akslede distributionsbiler med en nyttelast på 8 tons og en totalvægt på 19 tons. De er opbygget med faste kasser fra Sala-skåp og lifte fra Zepro. Batterierne på 336 kWh og giver bilerne en rækkevidde på omkring 300 kilometer.Den sjette er en eActros 600, hvor energiforbruget er angivet til 1,12 kWh/kilometer med sættevogn og 40 tons totalvægt, der kører på almindelige veje. Det modsvarer 0,12 liter diesel/kilometer - eller en energiomkostning i Sverige på omkring 1,5 svenske kroner/kilometer