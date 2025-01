Punktligheden holdt sig på sporet i 2024

Onsdag 22. januar 2025 kl: 11:38

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Punktlighed og pålidelighed er vores vigtigste pejlemærker, og derfor er det enormt positivt, at vi har fået flere frem til tiden i 2024. Når toget er til at regne med, så er vi et mere attraktivt valg for vores kunder, og så vil flere også vælge stige om bord, siger DSB's informationschef i Tony Bispeskov.Hos DSB peger man på, at hvis man ser på, hvor mange kunder der er fremme ved deres destination inden for 10 minutter af forventet ankomst, så er tallet 92,5 procent, hvilket også er en forbedring o forhold til tidligere.Sidste år var den hyppigste årsag til forsinkelser problemer på infrastrukturen, hvilket for eksempel kan være signaler, sporskifter eller køreledninger. DSB fremhæver i den sammenhæng, at der i disse år arbejdes intenst på opgraderer og fremtidssikrer jernbanen - et arbejde, som Banedanmark står for - og som DSB og andre togoperatører sammen med deres passagerer på sigt får glæde af.- Der foregår mange projekter på jernbanen i Danmark med både sporfornyelser, elektrificering og nyt signalsystem. Det kan ikke undgå at sætte sine spor. Mens det foregår, gør vi alt for at sikre, at kunderne fortsat kan regne med at komme frem til tiden, og i det lys er det særlig flot, at punktligheden i år er blevet forbedret, siger Tony Bispeskov.