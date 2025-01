En ordre på 25 el-lastbiler har fået produktionstallet op på over 2.000

Onsdag 22. januar 2025 kl: 11:02

Lidt om Bidfood Nederlands:

Bidfood, der er en engrosleverandør af fødevarer til foodservice-markedet, er aktiv i Holland

Fra cirka 18 lokationer servicerer Bidfood sine kunder gennem et omfattende distributionsnetværk med 400 lastbiler

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Renault Trucks og Bidfood Netherlands har gennem de seneste år opbygget et tæt partnerskab baseret på løbende dialog og skræddersyede løsninger, der opfylder virksomhedens specifikke behov.- I tre år har vi arbejdet tæt sammen med Bidfood for at integrere elektriske køretøjer i deres flåde og imødekomme de operationelle udfordringer i deres logistik, siger Jérôme Berthelet, der er administrerende direktør for Renault Trucks Netherlands.- Samarbejdet har gjort det muligt for os at udvikle skræddersyede løsninger, der er i tråd med deres behov og ambitioner om dekarbonisering, siger han videre.Ved udgangen af første kvartal 2025 vil 25 nye Renault Trucks E-Tech-køretøjer blive føjet til Bidfood Netherlands' flåde. De 25 nye batteri-elektriske lastbiler bliver produceret på Renault Trucks produktionsanlæg i Blainville-sur-Orne, der er centrum for elektromobilitet hos den franske lastbilproducent.Renault Trucks’ produktionsanlæg i Blainville-sur-Orne var den første europæiske fabrik med serieproduktion af elektriske lastbiler. Siden marts 2020 har Renault Trucks produceret elektriske Renault Trucks E-Tech D og D Wide-modeller, der er mellemstore elektriske lastbiler designettil by- og regionalkørsel.