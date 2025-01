Enheder fra tysk betalingsselskab kan bruges til vejafgiften i Danmark

Torsdag 16. januar 2025 kl: 11:27

Torsdag 16. januar 2025 kl: 11:27

Af: Redaktionen Det betyder, at man som kunde hos UTA Edenred kan betale den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift, som blev indført i Danmark ved årsskiftet, via en UTA One - eller en UTA One next-enhed.Med den danske vejafgift trådte Danmark ud af Eurovignet-samarbejdet. Det samme gjorde Tyskland, da det tyske Maut-system blev indført 1. januar 2005.I andre Eurovignette-medlemslande - Holland, Luxembourg og Sverige - er den hidtige vejafgiftsløsning stadig gældende.Sund & Bælt A/S, der står for at drive det danske system med vejafgifter - herunder opkrævning og kontrol - oplyser på sin web-side, at vejafgifter primært vil blive opkrævet via EETS-udbydere - eksempelvis selskaber som UTA Edenred, hvor UTA One og UTA One next er i overensstemmelse med standarden European Electronic Toll Service (EETS - europæisk elektronisk vejafgiftstjeneste) og understøtter afregning af vejafgifter i flere europæiske lande.UTA Edenred oplyser, at UTA One next kan bruges i 17 lande, mens UTA One kan bruges i 16 lande.